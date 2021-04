Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f95cf129-5df5-4e4e-9063-5930e6b468ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az elődöntő színvonala bánta, hogy egyik csapat sem akart kikapni, minden kérdés nyitott még a londoni visszavágó előtt.","shortLead":"Az elődöntő színvonala bánta, hogy egyik csapat sem akart kikapni, minden kérdés nyitott még a londoni visszavágó előtt.","id":"20210428_real_madrid_chelsea_bl_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95cf129-5df5-4e4e-9063-5930e6b468ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfd9348-f47b-4f27-9bec-5be00169800c","keywords":null,"link":"/sport/20210428_real_madrid_chelsea_bl_elodonto","timestamp":"2021. április. 28. 05:25","title":"Döntetlent játszott a Real Madrid és a Chelsea a BL-elődöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont a futamidő is rövidül 5 évvel. A hitel kamata a jelenlegi környezetben magas, a magyar állam ezért eddig minden lehívott hitelrészletet azonnal visszafizetett, kedvezőbb kondíciójú forrásra cserélt.","shortLead":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont...","id":"20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712c44ae-df93-4e73-9618-959aa3fb17aa","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","timestamp":"2021. április. 29. 17:42","title":"Miután megírta az orosz sajtó, a magyar minisztérium is közölte: módosítják a paksi hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546","c_author":"Fodor Kata, Új-Delhi","category":"360","description":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd a betegséggel, és hogyan látta Újdelhiben közvetlen közelből az indiai egészségügy kétségbeesett harcát.","shortLead":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd...","id":"20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ef8bb-0707-4cf1-9938-3f7cdc1709bd","keywords":null,"link":"/360/20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Disaster Area – avagy magyarként covidosnak lenni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","shortLead":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","id":"20210428_who_india_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248be3a-c5a6-4c55-9247-2d03d765a421","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_who_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 06:49","title":"WHO: Eddig 17 országban mutatták ki a koronavírus indiai variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","shortLead":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","id":"20210429_demeter_marta_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc426b-0ddc-4986-bf89-395734c8d677","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_demeter_marta_jobbik","timestamp":"2021. április. 29. 11:48","title":"A Jobbik is beállt Demeter Márta mögé Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a nagymotorok, amelyeket vizsgáztatni kell. ","shortLead":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek...","id":"20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c45f0-01da-4e4f-a9a3-10fefb069e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","timestamp":"2021. április. 28. 09:27","title":"A robogókra is kötelező műszaki vizsgát szeretne az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hétfőtől újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás, a DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hétfőtől újraindulhat az egynapos sebészeti ellátás, a DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak. A hvg360 reggeli...","id":"20210429_Radar360_Amerika_aggodik_a_Fudan_miatt_Putyinnak_nem_kell_aggodnia_miattunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b81fd3-df41-49f3-81f5-4af4396c668a","keywords":null,"link":"/360/20210429_Radar360_Amerika_aggodik_a_Fudan_miatt_Putyinnak_nem_kell_aggodnia_miattunk","timestamp":"2021. április. 29. 07:59","title":"Radar360: Amerika aggódik a Fudan miatt, Putyinnak nem kell aggódnia miattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]