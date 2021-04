Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","shortLead":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","id":"20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a5eee-579f-4bdd-8199-adf3b8bb4c66","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","timestamp":"2021. április. 29. 20:47","title":"2,5 év börtönre ítélték Navalnij egyik munkatársát egy Rammstein klip megosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene lazítani a korlátozásokon, mert csak ezekben a hetekben éri el az 50–60 százalékot a beoltottak aránya.","shortLead":"Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója szerint Európában csak a május vége és a június vége közötti időszakban kellene...","id":"20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42527a2-823a-4550-aa1a-12f31d1ca64c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_biontech_vakcina_oltas_indiai_mutans_mutacio_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 29. 08:33","title":"A Pfizer oltása az indiai mutáció ellen is védhet, de egy harmadik adag is kelleni fog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta slágertéma a gyermekvállalást ösztönző csok és a hozzá kapcsolódó kedvezmények, emellett azonban kevesebb szó esik az esetleges visszafizetés következményeiről – pedig egy ilyen fordulat jelentősen megnövelheti a családok kiadásait. Mire lehet egyáltalán számítani, ha visszafizetésre kerül a sor? Mekkora összeget jelent a családok számára, ha nem születnek meg a vállalt gyerekek? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Bank360.hu elemzői. ","shortLead":"Évek óta slágertéma a gyermekvállalást ösztönző csok és a hozzá kapcsolódó kedvezmények, emellett azonban kevesebb szó...","id":"20210428_csok_visszafizetes_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7451f3da-0742-43cd-907b-59940027fdc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_csok_visszafizetes_bank360","timestamp":"2021. április. 28. 14:10","title":"Mennyi csokot kell visszafizetni, ha nem születnek meg a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","shortLead":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","id":"20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb32fd-fac5-486f-8c79-64a6370ed250","keywords":null,"link":"/elet/20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","timestamp":"2021. április. 29. 07:04","title":"Eltűnt a koronavírus áldozatainak állított emléktábla, a mécsesek és a virágok a XVI. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","shortLead":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","id":"20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8f8cd-3717-4918-95a5-68905ea60487","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 28. 15:40","title":"Közös jelölteket indít az MSZP és a Párbeszéd az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen is. A szériából a Galaxy Book Pro lett a legerősebb, a Galaxy Book Odyssey pedig a hordozhatóság helyett a teljesítményre koncentrál.","shortLead":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen...","id":"20210428_samsung_galaxy_book","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f5b037-902c-45c7-8b4e-93eb1d2fec3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_samsung_galaxy_book","timestamp":"2021. április. 28. 18:18","title":"Erős és gyors Galaxyk: négy új laptopot mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés után legfeljebb egy órával töröljék az adott platformon közzétett terrorista tartalmat. A rendelet egy év múlva léphet hatályba.","shortLead":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés...","id":"20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0aec80-b2b4-4cec-a933-d979883aa912","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","timestamp":"2021. április. 29. 18:03","title":"EP: Egy órán belül le kell szedni a terrorista tartalmakat az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]