A normalizált élethez visszatérésnek része az is, hogy a kötelezettségeket határidőre kell teljesíteni – ezzel indokolta Tállai András, hogy idén nem tolják szeptemberre az éves beszámolók leadási határidejét. Ha valaki indokolni tudja, hogy a járvány miatt van csúszásban, az kérhet némi haladékot. Idén nem tolja ki a kormány a céges beszámolók leadási határidejét, külön kell kérvényezni a halasztást. Az új kormányrendelet szerint a tajszám nélküli magyar állampolgárokat és a tartósan itt élő külföldieket is lehet oltani. Módosította a kormány a védettségi igazolásról szóló rendeletet. A látogatás után Hans Kluge a hvg.hu-nak adott írásos interjújában ennél részletesebben beszélt a magyar járvány elleni védekezésről. Úgy vélte, bármilyen lazításba epidemiológiai és egészségügyi szempontok, illetve a lakosságnak beadott oltások száma alapján együttesen lehet belekezdeni, az esetleges kételyeket pedig világos és nyílt kommunikációval kell kezelni. A WHO európai vezetője: A tömegesemények egyelőre nagy kockázatot jelenthetnek. A parlament június elején már szavazhat is a büdzséről. Benyújtotta a kormány Magyarország 2022-es költségvetését. Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját. Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját. A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban. Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár. A Harvard Egyetem kutatói egy, a CRISPR eljárásnál jóval hatékonyabb "genetikai ollót" alkottak meg, amivel több millió kísérletet lehet egyszerre elvégezni. Új módszerrel nyúlnának bele a DNS-be a tudósok, tömeges génmódosításra is használható a fejlesztésük. A Beast nevű puli ugatását feliratozta a képmegosztó – ez a legújabb fejlesztés. Mark Zuckerberg puli kutyája jelentette be az Instagram legújabb funkcióját.