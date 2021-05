Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","shortLead":"A támadó madár nem annyira veszélyes, sokkal nagyobb bajt okozhat, ha az ember menekülni kezd előle.","id":"20210503_madar_varju_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac25693-9515-404c-a4f6-521a1b99b466","keywords":null,"link":"/elet/20210503_madar_varju_tamadas","timestamp":"2021. május. 03. 12:26","title":"Június közepéig ijesztegethetik az embereket a varjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b881c1-3f7a-4755-b1fd-843d328ba982","keywords":null,"link":"/sport/20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","timestamp":"2021. május. 04. 20:35","title":"Csapatépítő grillparti miatt indult vizsgálat Messi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","shortLead":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","id":"20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a41400-0db8-41fc-9e4f-32f860be3c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","timestamp":"2021. május. 04. 20:16","title":"666 millió forinttal drágult a dubaji magyar pavilon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","shortLead":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","id":"20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf398b0-4cfe-4f0c-aa69-f9d65ddd7b20","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2021. május. 03. 13:17","title":"Szerdától emelkedik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20210505_robbantas_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd42af46-b879-4a95-801e-66c68851349a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_robbantas_fenyegetes","timestamp":"2021. május. 05. 07:21","title":"Robbantással fenyegette egy férfi az óbudai önkormányzatot egy elutasító határozat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gyártó termékét eddig még egyetlen országban sem engedélyezték.","shortLead":"Az amerikai gyártó termékét eddig még egyetlen országban sem engedélyezték.","id":"20210503_Koronavirus_vakcina_Novavax","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e353e-8e55-495a-979b-69f020d45ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_Koronavirus_vakcina_Novavax","timestamp":"2021. május. 03. 16:38","title":"200 millió koronavírus elleni vakcinát szállít Európába a Novavax idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre készül egy társával, de még össze kell csiszolódniuk. Tititá, harmadik rész. ","shortLead":"Anti családja mélyszegénységben él, így nem könnyű otthon töltenie az iskolai szünetet. A táborban közös fellépésre...","id":"20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c879b21-e8ed-4102-8955-6c0b7d865652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26bb65b-c182-4ada-9172-c2f43a91e3e3","keywords":null,"link":"/360/20210504_Doku360_Titita_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 04. 19:00","title":"Doku360: Egyik percben Edelényben vagyok, most meg a világ legjobb zenészeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ legismertebb sörfesztiválját másodjára fújják le a járvány miatt.","shortLead":"A világ legismertebb sörfesztiválját másodjára fújják le a járvány miatt.","id":"20210503_oktoberfest_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe6e6ae-54cc-43f5-aa5f-513bbdb7bff9","keywords":null,"link":"/elet/20210503_oktoberfest_2021","timestamp":"2021. május. 03. 16:46","title":"Túl nagy a kockázat, idén sem lesz Oktoberfest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]