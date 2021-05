Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.

Ötvenötre emelkedett a Kabulban szombaton, egy iskola közelében elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak a száma, legalább 150-en megsebesültek – közölték afgán biztonsági források.

Az áldozatok a hatóságok tájékoztatása szerint mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is. Golám Dasztagír Nazari, az egészségügyi minisztérium szóvivője arról számolt be, hogy 46 embert kellett kórházba vinni. Egy neve mellőzését kérő illetékes szerint a sebesültek között sok a fiatal lány. Az áldozatok többsége a közeli Szejjid es-Suhadá nevű iskola diákja volt, ahova főleg síita diákok járnak, akiket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet eretneknek tekint. Az intézménybe fiúk és lányok is járnak, de vegyes osztályok nincsenek.

A terrortámadást Kabul nyugati részén, a Dast-i-Barcsi nevű kerületben követték el, ahol többségében a síita vallású hazara közösség tagjai élnek. A ToloNews afgán hírcsatorna felvételein az látszik, hogy a merénylet után zűrzavar tört ki a helyszínen, a vérfoltos úttesten szanaszét hevertek iskolatáskák és könyvek.

Eddig egyetlen szervezet sem jelentkezett elkövetőként. Zábiulláh Mudzsáhid, a tálibok szóvivője tagadta, hogy az iszlamista felkelők követték el a támadást, egyben el is ítélte a merényletet.

Az Egyesült Államok külügyi szóvivője, Ned Price az Afganisztánban dúló erőszakcselekmények azonnali beszüntetését sürgette.

Joe Biden amerikai elnök áprilisban jelentette be, hogy legkésőbb szeptember 11-ig az összes amerikai katonát kivonják Afganisztánból, sokan pedig attól tartanak, hogy a csapatkivonás nyomán az ázsiai ország káoszba süllyed.

Tavaly májusban ugyanebben a körzetben az Iszlám Állam terrortámadást követett el a szülészeti klinika ellen. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű segélyszervezet által működtetett létesítménnyel szembeni merénylet halottjainak nagy része várandós és frissen szült nő volt, s az elkövetők legalább két újszülöttet is agyonlőttek.