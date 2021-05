Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","shortLead":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","id":"20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3715ed1b-5ab0-4463-b173-ea920890d3b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","timestamp":"2021. május. 11. 07:59","title":"Még halkabb lett az új Bentley Flying Spur utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","shortLead":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","id":"20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0ed46-663b-4464-a6fc-775f880e0d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","timestamp":"2021. május. 09. 21:51","title":"Nem kell kifizetnie a vírustesztet műtét előtt annak, aki önhibáján kívül nem tudta beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig betartotta. Ha neki kellett volna kezelnie a járványt, kontaktkutatást végzett volna, tömeges teszteléssel, százszázalékos táppénzzel.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje állítja, országjárása során nem fertőzött meg senkit, mert a szabályokat mindig...","id":"20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f29fbfe-8796-4250-bc0c-da208220cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b6a9b-86c4-4a4e-9dcc-b3e440c01399","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_dobrev_klara_interju_dk_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 09:09","title":"Dobrev Klára: Magyarországon ma egy macsó, hímsoviniszta vezetés uralkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió forintos nyereséget termelt, tavaly már több mint 1 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió...","id":"20210511_magno_studio_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e2525-11fe-4824-b890-e2144a48e536","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_magno_studio_beszamolo","timestamp":"2021. május. 11. 06:54","title":"Milliárdos lett Rogán Cecília békásmegyeri panelba bejelentett üzleti partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapacitáshiány miatt várhatóan továbbra is csak a legsürgősebb eseteket fogadhatják a szakrendelők és a kórházak.","shortLead":"Kapacitáshiány miatt várhatóan továbbra is csak a legsürgősebb eseteket fogadhatják a szakrendelők és a kórházak.","id":"20210510_Tobb_ezren_varnak_csipoprotezisre_vagy_gerincmutetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139a3990-0844-4ae0-9c69-097263fe45ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Tobb_ezren_varnak_csipoprotezisre_vagy_gerincmutetre","timestamp":"2021. május. 10. 07:16","title":"Több ezren várnak csípőprotézisre és gerincműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a","c_author":"BI - NR","category":"kultura","description":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","shortLead":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","id":"20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9be40c-aa76-44f2-889d-f7fc2ae0979b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2021. május. 10. 12:04","title":"Kiss Tibi ötven éve teszi a dolgát – itt vannak a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","shortLead":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","id":"20210510_idojaras_szerdatol_esik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54900ed-a1d7-444c-929d-955e6a7ba73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_idojaras_szerdatol_esik","timestamp":"2021. május. 10. 16:30","title":"Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi tárca a gyógyszertárak bevonásával a tesztelésbe.","shortLead":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi...","id":"20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f0ba4-182b-4fc7-80bc-2a9fc1c648e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","timestamp":"2021. május. 11. 16:15","title":"Már gyógyszertárak is végezhetnek koronavírus-tesztet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]