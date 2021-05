Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bennfentes források szerint a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja el üzemanyaggal, nem tervez fizetni a hackereknek.","shortLead":"Bennfentes források szerint a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja el...","id":"20210513_colonial_pipeline_uzemanyag_vezetek_egyesult_allamok_hachertamadas_zsarolovirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c02bed8-3b5a-4812-a153-1ea9519f9b68","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_colonial_pipeline_uzemanyag_vezetek_egyesult_allamok_hachertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 13. 06:18","title":"Újraindítják a zsarolóvírus-támadás miatt leállított amerikai üzemanyagvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták azt a három férfit, akiket a volt MTK-s futballista, Katzenbach Imre megölésével kapcsolatban fogtak el a hét elején. A Fővárosi Főügyészség beszámolt arról is, hogy mivel gyanúsítják őket, hogyan követték el a gyilkosságot, és mik voltak a bűntett előzményei.","shortLead":"Letartóztatták azt a három férfit, akiket a volt MTK-s futballista, Katzenbach Imre megölésével kapcsolatban fogtak el...","id":"20210513_katzenbachgyilkossag_bunugyek_gyanusitas_orizetbe_vetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638d9ec6-18b8-4007-b65f-9863409862f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_katzenbachgyilkossag_bunugyek_gyanusitas_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 13. 18:43","title":"Háromszor verték fejbe – itt vannak a Katzenbach-gyilkosság részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti. Az előállító cégben vezető tisztségviselő Stumpf István kormánybiztos.","shortLead":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti...","id":"20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d226837-4b43-478e-bad6-c80281c42564","keywords":null,"link":"/360/20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","timestamp":"2021. május. 14. 07:00","title":"Legalább 12 milliárdot szórhat el a kormány a szinte semmire se jó védettségi kártyákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","shortLead":"Korábban azt ígérték nekik, hogy megvehetik az ingatlanokat.","id":"20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f41642-aaac-4c2c-8ff5-8655c9312f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6823a7-5f38-4011-953f-ceda7f716f27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_A_lakok_feje_folul_arvereztek_el_a_Lovi_lakasait","timestamp":"2021. május. 12. 14:28","title":"A lakók feje fölül árverezték el a Lovi lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötetlen beszélgetés zajlott a karmelita kolostorban. ","shortLead":"Kötetlen beszélgetés zajlott a karmelita kolostorban. ","id":"20210513_kariko_katalin_orban_viktor_karmelita_kolostor_havasi_bertalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a33e3a-a40d-49d7-97c7-aaa860d92392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c947e0-d96e-46a9-9393-5f4645caa5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_kariko_katalin_orban_viktor_karmelita_kolostor_havasi_bertalan","timestamp":"2021. május. 13. 09:00","title":"Karikó Katalint fogadta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","shortLead":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","id":"20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a137b8-9d07-4588-b233-3dfa0683aff9","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","timestamp":"2021. május. 14. 10:55","title":"\"Igen, az ujjammal dolgozom\" - a Katona színészei felcsaptak influenszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar gazdaság bővülése meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor jelentős az államháztatási hiány és az infláció mértéke is.","shortLead":"A magyar gazdaság bővülése meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor jelentős az államháztatási hiány és az infláció...","id":"20210512_Az_Europai_Bizottsag_szerint_a_magyar_inflacio_az_unios_atlag_duplaja_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea59b3-1b17-47bf-859f-db311eec4f11","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Europai_Bizottsag_szerint_a_magyar_inflacio_az_unios_atlag_duplaja_lesz","timestamp":"2021. május. 12. 12:16","title":"Az Európai Bizottság szerint a magyar infláció az uniós átlag duplája lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]