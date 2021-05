Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Végre szólóénekesként is bekerült a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"Végre szólóénekesként is bekerült a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. ","id":"20210513_2021ig_kellett_varni_hogy_Tina_Turner_megkapja_ezt_az_elismerest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b613d4c3-a682-42b4-8d74-27f1bd24e48c","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_2021ig_kellett_varni_hogy_Tina_Turner_megkapja_ezt_az_elismerest","timestamp":"2021. május. 13. 09:51","title":"2021-ig kellett várni, hogy Tina Turner megkapja ezt az elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héttel meghosszabbították a járványügyi korlátozó intézkedéseket Horvátországban. Addig különböző tesztrendezvényeket, például próbaesküvőt tartanak, hogy kiderítsék, mennyire biztonságosan vehetnek részt ilyeneken a beoltottak, illetve a betegségen már átesettek.","shortLead":"Két héttel meghosszabbították a járványügyi korlátozó intézkedéseket Horvátországban. Addig különböző...","id":"20210514_koronavirus_jarvany_horvatorszag_korlatozasok_probarendezvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cada78-bc44-43da-9dc5-fadd50512e27","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_koronavirus_jarvany_horvatorszag_korlatozasok_probarendezvenyek","timestamp":"2021. május. 14. 17:15","title":"Kitartanak a járványügyi szigor mellett a horvátok, próbaesküvőkkel készítik elő a nyitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","shortLead":"Május 28-tól engedélyezte a kormány a lakodalmak megtartását. A továbbiakról jövő héten döntenek. ","id":"20210513_lakodalom_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df962419-70af-40b7-af00-bd0338f002d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_lakodalom_gulyas_gergely","timestamp":"2021. május. 13. 11:26","title":"Gulyás: Nem kell ötmillió beoltott, hogy lagzik legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01978c-5899-4425-9092-028ef6722e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Knauf a Cambridge-i hercegi pár alapítványát vezeti jelenleg.","shortLead":"Jason Knauf a Cambridge-i hercegi pár alapítványát vezeti jelenleg.","id":"20210513_Tavozik_posztjarol_a_Meghan_Marklet_megvadolo_volt_sajtofonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f01978c-5899-4425-9092-028ef6722e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7568ae3a-e724-45df-93ff-27df617dfa75","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Tavozik_posztjarol_a_Meghan_Marklet_megvadolo_volt_sajtofonok","timestamp":"2021. május. 13. 09:24","title":"Távozik posztjáról a Meghan Markle-t megvádoló volt sajtófőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc9d00-534c-421d-804c-4a1674dd3ce0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színésznőt nem érdekli, ha bemegy a színpadra, hogy a kollégája melyik pártra szavaz.","shortLead":"A Kossuth-díjas színésznőt nem érdekli, ha bemegy a színpadra, hogy a kollégája melyik pártra szavaz.","id":"20210514_Udvaros_Dorottya_Innentol_az_lesz_hogy_eldontjuk_hogy_vele_dolgozom_vele_meg_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc9d00-534c-421d-804c-4a1674dd3ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285a5b1c-cd5e-4ba9-9e3f-d42f4e82ca5e","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Udvaros_Dorottya_Innentol_az_lesz_hogy_eldontjuk_hogy_vele_dolgozom_vele_meg_nem","timestamp":"2021. május. 14. 14:57","title":"Udvaros Dorottya: „Innentől az lesz, hogy eldöntjük, hogy vele dolgozom, vele meg nem?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","shortLead":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","id":"20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409b171-25de-4c8b-a480-a53066c9b622","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 13. 20:55","title":"Története legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt mutató Pelican antigéntesztet. ","shortLead":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt...","id":"20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c0f22c-22fa-464b-a505-bfd8010aff77","keywords":null,"link":"/elet/20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","timestamp":"2021. május. 14. 12:27","title":"Akár 25 másodperc alatt is eredményt mutathat egy ultragyors antigénteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]