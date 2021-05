Kialakít egy második sávot is a hajóknak Egyiptom a Szuezi-csatornán ott, ahol márciusban keresztbe fordult az Ever Given nevű teherhajó. A csatorna kezelésével foglalkozó cég az eddig két irányban is hajózható szakaszt tíz kilométerről 82 kilométerre növelné – írta meg a The Guardian.

A 200 ezer tonnás Ever Given márciusban állt keresztbe a Szuezi-csatornán úgy, hogy közben elzárta annak teljes forgalmát.

Volt olyan hajó, aminek ezért meg kellett kerülnie egész Afrikát, de a világ gazdasága is megérezte, hogy az egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonal forgalma teljesen megállt.