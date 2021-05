Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.","shortLead":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati...","id":"20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6cb598-1f78-4b99-af10-daeb4ca4e0c8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","timestamp":"2021. május. 15. 18:16","title":"Dárdai az élvonalban tartotta a Herthát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","shortLead":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","id":"20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd587426-ac1a-464a-b0ff-26c93564b038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","timestamp":"2021. május. 16. 18:37","title":"Nem kockázatos szünetelő egyéni vállalkozótól befogadni számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","shortLead":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","id":"20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562df07-efd7-4168-845c-2289e1162068","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","timestamp":"2021. május. 17. 13:47","title":"800 kilós páncélszekrényt emeltek daruval Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","id":"20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054d676-8628-41e6-ad84-58f9340ce75f","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","timestamp":"2021. május. 16. 11:52","title":"Ingyen nézhetünk meg néhány zseniális filmet, csak sietni kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte őket.

","shortLead":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte...