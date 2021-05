Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc59e210-c6cf-4b88-8e2a-84291c90120b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén és jövőre azért még bemutatnak két klasszikus V12-es, turbó nélküli modellt. ","shortLead":"Idén és jövőre azért még bemutatnak két klasszikus V12-es, turbó nélküli modellt. ","id":"20210518_2024tol_az_osszes_Lamborghini_hibrid_lesz_utana_pedig_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc59e210-c6cf-4b88-8e2a-84291c90120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6792348b-9252-41b3-80e2-d931d6aac52c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_2024tol_az_osszes_Lamborghini_hibrid_lesz_utana_pedig_elektromos","timestamp":"2021. május. 18. 15:44","title":"2024-re az összes Lamborghini hibrid lesz, aztán jönnek az elektromos modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","shortLead":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","id":"20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac677e7d-4a0f-457f-aee6-d513d0f1a661","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","timestamp":"2021. május. 17. 15:17","title":"Jakab Péter egy kérdéssel akasztotta ki a parlamentben Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104512a4-ea19-424e-9dc1-a3c1314d65f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter szerint Tóth Endre antikorrupciós elkötelezettségéhez nem fér kétség.","shortLead":"Jakab Péter szerint Tóth Endre antikorrupciós elkötelezettségéhez nem fér kétség.","id":"20210517_jakab_peter_jobbik_toth_endre_momentum_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104512a4-ea19-424e-9dc1-a3c1314d65f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b54ca0-fff3-4bf2-b9a5-3808210f560d","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_jobbik_toth_endre_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 17. 13:23","title":"Momentumos jelöltet támogat a Jobbik Dél-Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","shortLead":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","id":"20210518_jobaratok_2021_hbo_go","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd9052f-a1e3-4301-8ebc-c42b57e85b14","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_jobaratok_2021_hbo_go","timestamp":"2021. május. 18. 13:34","title":"Az HBO GO előfizetői egyelőre nem láthatják az új Jóbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","shortLead":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","id":"20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78dd9c-ca05-485e-b9ea-af6c1a9b0cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","timestamp":"2021. május. 17. 07:32","title":"Publicus: a magyarok negyede kevesebb pénzből kénytelen megélni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós szomorúság és ürességérzet, de sok szülő alvászavart és evési zavart is lát a gyerekeknél.



","shortLead":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós...","id":"20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969fa3-4b14-43c6-a2c2-c7b8f244c8ec","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Alvás- és evészavarokat okozott a karantén a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző elnök, Donald Trump nem volt hajlandó publikálni a dokumentumokat.","shortLead":"Az előző elnök, Donald Trump nem volt hajlandó publikálni a dokumentumokat.","id":"20210518_joe_biden_kamala_harris_adobevallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97935fcc-8d71-48ae-bce3-c0b6f2f5c9e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_joe_biden_kamala_harris_adobevallas","timestamp":"2021. május. 18. 14:24","title":"Megígérte, megtette: nyilvános Joe Biden adóbevallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]