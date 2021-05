Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.","id":"20210517_patak_pecs_fulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334d94d2-6eee-44c3-b550-4176c1d1cc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63579835-bdac-4f03-a56c-b053cedb36c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_patak_pecs_fulladas","timestamp":"2021. május. 17. 12:09","title":"Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány...","id":"20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e395dfe-2507-4e68-9297-be2a219eb561","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 17. 20:03","title":"Ha tényleg beüt a klímaváltozás, újra kell gondolni a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","shortLead":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","id":"20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78dd9c-ca05-485e-b9ea-af6c1a9b0cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","timestamp":"2021. május. 17. 07:32","title":"Publicus: a magyarok negyede kevesebb pénzből kénytelen megélni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeece58-e040-4220-9371-2946dce0dd21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RoboRobo nevű fejlesztőcég egy olyan csevegőbottal állt elő, amit a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerével, a Neptunnal kötöttek össze, hogy a vizsgaidőszak alatt is segítsék a hallgatókat.","shortLead":"A RoboRobo nevű fejlesztőcég egy olyan csevegőbottal állt elő, amit a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerével...","id":"20210518_roborobo_chatbot_csevegobot_messenger_vizsgaidopont_neptun_messenger_orarend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eeece58-e040-4220-9371-2946dce0dd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e07a66c-7cc1-4a7b-a496-a4e95021e4b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_roborobo_chatbot_csevegobot_messenger_vizsgaidopont_neptun_messenger_orarend","timestamp":"2021. május. 18. 19:33","title":"Csevegőbot segíti a szegedi egyetemistákat, hogy képben legyenek a vizsgáikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály jogellenességének megállapítására.","shortLead":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály...","id":"20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb5bf8e-d387-4919-8d74-25ddc85a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","timestamp":"2021. május. 18. 18:27","title":"Alkotmányellenesnek tartja a TASZ az új civilellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan akarnának elérni.","shortLead":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan...","id":"20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804673bf-bf3a-4aa7-b906-3d17dab3b4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","timestamp":"2021. május. 17. 17:13","title":"Elérhetetlenné vált a Hundub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt.

","shortLead":"Nyolcvanegy éves volt.

","id":"20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3728ac3d-36a0-42d1-8504-e7c9748394f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","timestamp":"2021. május. 17. 06:23","title":"Meghalt Szeremley Huba egykori borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]