[{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","shortLead":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","id":"20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2d9295-0d5c-474e-b549-f1016e0ee75c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","timestamp":"2021. május. 23. 06:41","title":"Új gazdára vár az ikonikus Lancia raliautó első prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak Afganisztánban és a Magyar Honvédség történetében is. Arról, hogy ez mennyiben volt siker és milyen kihívások állnak ezután a magyar haderő előtt, Wagner Péterrel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak...","id":"20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6db484-f0d1-45bc-883c-0fd68aaff250","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"Fülke: Milyen Afganisztánt hagyunk hátra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új ajánlása szerint azokat, akiknél fennállhat a vérrögképződés esélye, a vakcina első adagjának beadásától számított három héten belül meg kell vizsgálni.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új ajánlása szerint azokat, akiknél fennállhat a vérrögképződés esélye, a vakcina...","id":"20210521_astrazeneca_masodik_oltas_verrogkepzodes_verrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e5c44-b1d4-48fd-801d-b1d705de2b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_astrazeneca_masodik_oltas_verrogkepzodes_verrog","timestamp":"2021. május. 21. 19:14","title":"Nem javasolják az AstraZeneca második oltását azoknak, akiknél vérrögképződés alakulhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó legészakibb területein, ahol az éghajlat gyorsabban melegszik, mint bárhol máshol a világban.","shortLead":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó...","id":"20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f326aa-3bf0-46b6-8716-c44b4560e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","timestamp":"2021. május. 22. 20:03","title":"Egyre gyakoribbá válhatnak a \"zombitüzek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akinek még a katát se éri meg választani, azoknak jöhet jól az átalányadózás kedvezőbbé tétele - a változásokról Izer Norbert államtitkár beszélt.","shortLead":"Akinek még a katát se éri meg választani, azoknak jöhet jól az átalányadózás kedvezőbbé tétele - a változásokról Izer...","id":"20210522_adozas_atalanyado_kkv_izer_norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f0e987-6a1a-4008-8de6-33de6d39b235","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_adozas_atalanyado_kkv_izer_norbert","timestamp":"2021. május. 22. 10:50","title":"Sokkal kedvezőbbé válik jövőre a legkisebb vállalkozások adózása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése.","shortLead":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon...","id":"20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1ab24-a502-42a6-85e3-14bdf5aa2c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"BKK: Kedden kezdődik a Clark Ádám tér átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf ezúttal nem tudott érmet nyerni, a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura és Kapás Boglárka összeállítású váltó viszont felállhat a dobogó második fokára.","shortLead":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó...","id":"20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f02b70-ec06-49c1-9983-82d3f8ad1768","keywords":null,"link":"/sport/20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","timestamp":"2021. május. 21. 18:41","title":"Vizes Eb: Aranyérmet nyert Szabó Szebasztián, ezüstérmes a 4x200-as női gyorsváltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]