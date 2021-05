Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71d27460-1b91-414c-8418-3a623d2e7f1c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy a milyen a gyakorlatban a nagyobb új motorral szerelt és felfrissített pickup csúcsmodellje, ami továbbra is egy kőkemény munkagép, csak ezúttal éppen elegáns gúnyába van bújtatva.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy a milyen a gyakorlatban a nagyobb új motorral szerelt és felfrissített pickup csúcsmodellje, ami...","id":"20210523_toyota_hilux_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d27460-1b91-414c-8418-3a623d2e7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0493e0-461c-4845-90dc-a249c1b51c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_toyota_hilux_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 23. 17:00","title":"Bakancs és öltöny: teszten az új Toyota Hilux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.","shortLead":"Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.","id":"20210524_Kariko_Katalin_nem_ekszerre_koltene_a_Nobeldij_jutalmat_ha_megkapna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee6fcd-ef4a-4980-bee1-aa9b49c6f617","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Kariko_Katalin_nem_ekszerre_koltene_a_Nobeldij_jutalmat_ha_megkapna","timestamp":"2021. május. 24. 12:20","title":"Karikó Katalin nem ékszerre költené a Nobel-díj jutalmát, ha megkapná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. 