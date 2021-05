Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5d89c1f7-7ecc-4d17-b081-ef6050ea4871","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Már légtechnikai rendszerek kiépítésére is felhasználhatók a kormány felújítási programjának ingyenmilliói, a piac mégsem számít különösebb rohamra. Pedig a városi ember számára egyre fontosabb a jó minőségű levegő.","shortLead":"Már légtechnikai rendszerek kiépítésére is felhasználhatók a kormány felújítási programjának ingyenmilliói, a piac...","id":"202121__legtechnika__tul_jo_ablakok__szellozes__fellelegezhetnenk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d89c1f7-7ecc-4d17-b081-ef6050ea4871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cefa3c-cfeb-4429-b102-04daea409be1","keywords":null,"link":"/360/202121__legtechnika__tul_jo_ablakok__szellozes__fellelegezhetnenk","timestamp":"2021. május. 28. 16:00","title":"\"Már értjük, hogy szigetelni kell a házat, de ott még nem tartunk, hogy levegőt is kapjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok állhatnak.



","shortLead":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok...","id":"20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1242dd-70b8-441d-8318-95a70ddfb2b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Fedezzük fel az örökségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa857ed-7924-475b-93ef-90a5cf9cf704","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három próba Onlineországban címmel tesz elérhetővé a vasárnapi gyereknap alkalmából egy különleges, saját főhősökkel és választható helyszínekkel személyre szabható mesét a Telekom. A szolgáltató tudatos és okos netezésre buzdítja a fiatalokat, miközben fel szeretné hívni a figyelmet a családi összedolgozás fontosságára is. ","shortLead":"Három próba Onlineországban címmel tesz elérhetővé a vasárnapi gyereknap alkalmából egy különleges, saját főhősökkel és...","id":"20210528_telekom_a_mi_mesenk_gyereknap_harom_proba_onlineorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daa857ed-7924-475b-93ef-90a5cf9cf704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e81c7-912a-417e-aa93-7003a0ccd02e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_telekom_a_mi_mesenk_gyereknap_harom_proba_onlineorszagban","timestamp":"2021. május. 28. 14:33","title":"Egy különleges mese válik elérhetővé vasárnap, mindenki saját családjára szabhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszakozott a Fidesz a lakástörvény módosításával, de Budapest világörökségi részén így is érvényes lesz az új szabály; egy állami gépeltérítés után kitiltották a fehérorosz repülőket az EU-ból; nem a terasznyitás miatt ugrott meg a gazdaság teljesítménye. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Visszakozott a Fidesz a lakástörvény módosításával, de Budapest világörökségi részén így is érvényes lesz az új...","id":"20210530_Es_akkor_lakastorveny_ujranyitas_parkolas_pfizer_richter_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e77e16-0864-4c10-a303-7440a7be493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Es_akkor_lakastorveny_ujranyitas_parkolas_pfizer_richter_amazon","timestamp":"2021. május. 30. 07:00","title":"És akkor Budapest legdrágább részein lesz szinte ajándék a bérlakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","shortLead":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","id":"20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1d257-2b0a-4674-ac5d-222b860c79b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","timestamp":"2021. május. 28. 17:23","title":"Egy 2017-es számlával illusztrálták a fideszes videóban, hogy egekben voltak a rezsiárak Gyurcsány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","shortLead":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","id":"20210528_2022_ot_csere_focimeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb096a53-ba5d-47a1-96b1-72220c66c27d","keywords":null,"link":"/sport/20210528_2022_ot_csere_focimeccs","timestamp":"2021. május. 28. 21:51","title":"2022 végéig lehet ötöt cserélni a focimeccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportolók azt kérik a szövetségtől, hogy tárgyalja újra Lupkovics Dóra és Mohamed Aida csapatban betöltött pozícióját.","shortLead":"A sportolók azt kérik a szövetségtől, hogy tárgyalja újra Lupkovics Dóra és Mohamed Aida csapatban betöltött pozícióját.","id":"20210528_mohamed_aida_noi_tor_valogatott_tokio_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6275c9ec-8fd6-4a48-af98-982645925f20","keywords":null,"link":"/sport/20210528_mohamed_aida_noi_tor_valogatott_tokio_olimpia","timestamp":"2021. május. 28. 13:56","title":"Nyílt levélben tiltakozik Mohamed Aida olimpiai csapatba kerülése ellen négy tőröző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","shortLead":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","id":"20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06098fac-c346-438c-abdc-5737993fb8e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","timestamp":"2021. május. 28. 16:49","title":"A 12–15 évesek számára is engedélyezi a Pfizer-vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]