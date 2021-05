Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30 millió fontos örökségből, aki elhagyta az angol királyi családot, és egy interjúban rasszizmussal vádolta meg azt.

","shortLead":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30...","id":"20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac70519-802e-451f-902c-913ba950bfca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","timestamp":"2021. május. 28. 18:30","title":"Harry herceg is kaphat nagyapja örökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","shortLead":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","id":"20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62933ccd-3d9d-491d-beb2-ee15ad51032a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2021. május. 28. 09:47","title":"KSH: 289 ezer forint a magyar nettó átlagkereset, az orvosi béremelés is megdobta az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtudta, hogy a színháznak szerződés alapján fizetnie kell a cégnek, erre küldött nekik egy hamis papírt, amelyen az szerepelt, a cég számlaszáma megváltozott.","shortLead":"Megtudta, hogy a színháznak szerződés alapján fizetnie kell a cégnek, erre küldött nekik egy hamis papírt, amelyen...","id":"20210528_Elerte_hogy_egy_szinhaz_neki_utaljon_360_milliot_a_felujito_ceg_helyett_elkaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af71a1-acdb-4586-b855-2053ca1b23d2","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Elerte_hogy_egy_szinhaz_neki_utaljon_360_milliot_a_felujito_ceg_helyett_elkaptak","timestamp":"2021. május. 28. 11:59","title":"Elérte, hogy egy színház neki utaljon 360 milliót a felújító cég helyett, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e89a12c-8cf0-4208-9a8a-e78383b1689c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer új technológiája úgy varázsol 3D-s képet egy notebookba, hogy az eredményhez nincs szükség külső eszköz, például egy 3D-szemüveg használatára.","shortLead":"Az Acer új technológiája úgy varázsol 3D-s képet egy notebookba, hogy az eredményhez nincs szükség külső eszköz...","id":"20210528_acer_laptop_kepernyo_spatiallabs_3d_kep_grafika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e89a12c-8cf0-4208-9a8a-e78383b1689c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30392147-96b2-4e2a-9ab2-1c765f4b5550","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_acer_laptop_kepernyo_spatiallabs_3d_kep_grafika","timestamp":"2021. május. 28. 11:03","title":"Olyan képernyő érkezhet az újabb laptopokba, amitől tátva marad a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","shortLead":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","id":"20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9292433-d1f1-41a0-aba5-8b84ec6819ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","timestamp":"2021. május. 27. 19:03","title":"Figyelje a Gmail-fiókját, hasznos funkció érkezik bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","shortLead":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","id":"20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e70f5d7-e9f2-413e-8edf-cb45ae5de7f5","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","timestamp":"2021. május. 28. 11:46","title":"Magyarországon is megjelent az indiai mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","shortLead":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","id":"20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c52c6b-c4f5-41c0-8664-62741360a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 20:10","title":"Oroszország megtiltotta, hogy egy osztrák gép kikerülje Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]