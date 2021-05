Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"","category":"kkv","description":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","shortLead":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","id":"20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7bc89d-7f66-4785-b71e-20885fe5629c","keywords":null,"link":"/kkv/20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","timestamp":"2021. május. 30. 08:41","title":"Nem lett túl kapós az Orbán által hirdetett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 31-én lesz a Dohányzásmentes Világnap, ennek alkalmából az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet elindítja az „Élj tiszta tüdővel!” című, leszokást segítő kampányát. Erre elég nagy szükség is van: éves szinten mintegy 25 500 ember hal meg a dohányzással összefüggésbe hozható szövődmények miatt, a dohányzók majdnem ötöde pedig örömmel venné, ha önerején kívül másoktól is kapna segítséget a leszokáshoz.

","shortLead":"Május 31-én lesz a Dohányzásmentes Világnap, ennek alkalmából az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet elindítja...","id":"20210530_A_dohanyzok_otode_egy_doboznal_is_tobb_cigarettat_sziv_el_naponta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb12e7bb-0c7a-4cc7-9ab9-89c786287553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f527423-ca99-4f6f-a2d6-6f65f61b15dc","keywords":null,"link":"/elet/20210530_A_dohanyzok_otode_egy_doboznal_is_tobb_cigarettat_sziv_el_naponta","timestamp":"2021. május. 30. 10:49","title":"A dohányzók ötöde egy doboznál is több cigarettát szív el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","shortLead":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","id":"20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46801bb4-59da-4e6a-9a55-d472c7dc92f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","timestamp":"2021. május. 31. 10:16","title":"Rekordot jelentő 23,9 milliárdot keresett a szerencsevadászokon a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","id":"20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09cb88-26de-4747-b57a-508657a43c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","timestamp":"2021. május. 30. 17:40","title":"AstraZeneca okozta vérrög miatt kap kártérítést egy dán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b5bb11-7291-47a1-b6d1-103473b85998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a parlamentben vázolta vészforgatókönyvét arra az esetre, ha 2022-ben nyerne az ellenzéki összefogás. ","shortLead":"A miniszterelnök a parlamentben vázolta vészforgatókönyvét arra az esetre, ha 2022-ben nyerne az ellenzéki összefogás. ","id":"20210531_Orban_Viktor_Nem_fognak_tolem_megszabadulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b5bb11-7291-47a1-b6d1-103473b85998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4819ae-4c5b-4756-8597-6c5c55ec5ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Orban_Viktor_Nem_fognak_tolem_megszabadulni","timestamp":"2021. május. 31. 18:52","title":"Orbán Viktor: „Nem fognak tőlem megszabadulni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]