[{"available":true,"c_guid":"cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","shortLead":"Ez az eddig feltárt legnagyobb római kori bazilika az országban.","id":"20210531_izrael_bazilika_feltaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcef0cb-36fe-4f28-942e-40372423da04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb252f-47c4-4698-a23c-8d36acb500f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_izrael_bazilika_feltaras","timestamp":"2021. május. 31. 21:57","title":"Hatalmas, kétezer éves bazilikát tártak fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fa6339-72f8-43b3-a846-a515352861db","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A meggyengült párkapcsolatok újraépítéséről, ezzel együtt a bizalom megingásáról és megtartásáról, a családban tanult viselkedési minták és a titkok hosszú távú hatásairól is szó esett a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi online estjén, ahol két elismert pszichológus és családterapeuta, Hajdu Judit és Megyeri Zsuzsanna osztotta meg a tapasztalatait. ","shortLead":"A meggyengült párkapcsolatok újraépítéséről, ezzel együtt a bizalom megingásáról és megtartásáról, a családban tanult...","id":"20210601_Nem_biztos_hogy_minden_parkapcsolatot_meg_kell_menteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2fa6339-72f8-43b3-a846-a515352861db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6945b7ba-9da0-4791-be62-fe891587c04a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210601_Nem_biztos_hogy_minden_parkapcsolatot_meg_kell_menteni","timestamp":"2021. június. 01. 13:30","title":"Nem biztos, hogy minden párkapcsolatot meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","shortLead":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","id":"20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2ad878-8280-4475-9ef9-d2541d409fe7","keywords":null,"link":"/sport/20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","timestamp":"2021. május. 31. 18:31","title":"Szerdától ismét lehet jegyeket venni a foci-Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Október 15-ig pótolni kell a koronavírus-járvány miatt elmaradt gyűléseket.","shortLead":"Október 15-ig pótolni kell a koronavírus-járvány miatt elmaradt gyűléseket.","id":"20210601_Ujra_tarthatnak_kozgyulest_a_tarsashazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ced6790-55ef-4db7-9363-17c50d55960b","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Ujra_tarthatnak_kozgyulest_a_tarsashazak","timestamp":"2021. június. 01. 10:29","title":"Újra tarthatnak közgyűlést a társasházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","shortLead":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","id":"20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd77709b-fea8-4638-a319-d0ff0f96416e","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","timestamp":"2021. június. 02. 10:12","title":"Holtan esett össze testnevelésórán egy 14 éves szabolcsi fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az a fránya modern világ.","shortLead":"Az a fránya modern világ.","id":"20210601_ksh_online_kapcsolattartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907770b8-740b-44d6-a882-3742c3573f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_online_kapcsolattartas","timestamp":"2021. június. 01. 18:54","title":"A KSH kikutatta, hogy teret nyert az online kapcsolattartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Az ipar húzta a gazdaságot, a szolgáltatások alaposan visszafogták, de egyre valószínűbb, hogy az év feléhez érve már a 2019 végi szint fölé kerül a GDP.","shortLead":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt...","id":"20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3644b-0864-482b-bda4-7d39ab3202b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","timestamp":"2021. június. 01. 09:00","title":"Újraszámolta a KSH, még jobban teljesített a magyar gazdaság az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]