[{"available":true,"c_guid":"5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","shortLead":"Kevin Pillart azonnal CT-vizsgálatra küldték, de egy órával a meccs után már arról tweetelt, hogy jól van.","id":"20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5360b34d-25fa-4c69-ad09-bc653e719877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbb3d63-9fcf-485a-89a4-46b111a4d3d0","keywords":null,"link":"/sport/20210518_baseball_labda_kevin_pillar_korhaz","timestamp":"2021. május. 18. 11:31","title":"150-nel száguldó labda találta arcon, kórházba került a baseballjátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c348a71a-60e6-4ae3-a701-3f49b2dd2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május végén kezdődik az Ideje moziba menni fesztivál – végre megint érdemes lesz beülni a nézőtérre. ","shortLead":"Május végén kezdődik az Ideje moziba menni fesztivál – végre megint érdemes lesz beülni a nézőtérre. ","id":"20210517_Negy_napig_tarto_filmes_oromunneppel_nyitnak_ujra_a_muveszmozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c348a71a-60e6-4ae3-a701-3f49b2dd2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6fd1a4-468d-433a-9606-807a37de74fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Negy_napig_tarto_filmes_oromunneppel_nyitnak_ujra_a_muveszmozik","timestamp":"2021. május. 17. 15:28","title":"Négy napig tartó filmes örömünneppel nyitnak újra a művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64648f23-99f6-403d-b93a-f92ebb58ec7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elővigyázatosságból döntött a visszahívás mellett a cég.","shortLead":"Elővigyázatosságból döntött a visszahívás mellett a cég.","id":"20210518_tanyer_bogre_ikea_heroisk_talrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64648f23-99f6-403d-b93a-f92ebb58ec7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488a2d92-ae97-4bba-a3de-910aa099ca43","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_tanyer_bogre_ikea_heroisk_talrika","timestamp":"2021. május. 18. 09:53","title":"Tányérokat és bögréket hív vissza az IKEA, mert könnyen eltörhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó csak most érkezett meg.","shortLead":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó...","id":"20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c5cdd-5de8-4970-9a65-fa4874cfc0f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","timestamp":"2021. május. 18. 12:16","title":"Különleges felvétel érkezett a Napról, hatalmas kitöréseket látni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban szeretni a párizsinál.","shortLead":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban...","id":"20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d31312-5a35-4a35-afca-57de2051c218","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","timestamp":"2021. május. 17. 22:08","title":"Karácsony angolul fogja bejelenteni, hogy nem épül meg a Fudan egyetem - ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni Falak őrzője nevű hadműveletet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja...","id":"20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e79ba1b-e134-4d95-81b1-043f460f9d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","timestamp":"2021. május. 16. 20:25","title":"Netanjahu: Tovább folytatjuk a gázai hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte őket.\r

\r

","shortLead":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte...","id":"20210517_En_is_ember_vagyok__elgondolkodtato_film_a_homofobia_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8454312e-9301-43dd-a5c6-baa8de031b78","keywords":null,"link":"/elet/20210517_En_is_ember_vagyok__elgondolkodtato_film_a_homofobia_ellen","timestamp":"2021. május. 17. 12:01","title":"„Én is ember vagyok!” – elgondolkodtató film készült a homofóbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]