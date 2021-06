Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És 81 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"És 81 új fertőzöttet találtak.","id":"20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c4037d-85e7-4966-805a-bb087ed70cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_koronavirus_fertozott_elhunyt_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 07. 08:58","title":"Koronavírus Magyarországon: 67-en vannak lélegeztetőgépen, elhunyt 12 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges iszlamofób támadásoknak. ","shortLead":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges...","id":"20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a961bf-4994-4fb0-b4bd-9c4eb1da3005","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","timestamp":"2021. június. 06. 18:40","title":"Iszlámellenes támadásoktól óv a kecskeméti akció után a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f91bf34-b44f-48b8-9447-dda4b71e4779","c_author":" Csunderlik Péter","category":"sport","description":"A Ferencváros címvédőként a második helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásában: Varga Zsolt együttese szombaton, a belgrádi nyolcas döntő fináléjában 9-6-ra kikapott az immáron kilencszeres győztes olasz Pro Reccótól.","shortLead":"A Ferencváros címvédőként a második helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásában: Varga Zsolt...","id":"20210605_Ezustermes_lett_a_Fradi_a_vizilabda_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f91bf34-b44f-48b8-9447-dda4b71e4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4b0bbe-704a-4ca8-9dfa-81c9e94d9872","keywords":null,"link":"/sport/20210605_Ezustermes_lett_a_Fradi_a_vizilabda_BLben","timestamp":"2021. június. 05. 22:01","title":"Ezüstérmes lett a Fradi a vízilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu Európa-bajnokságról.","shortLead":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu...","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0415101-fd0a-4a27-981e-2913257c92b5","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","timestamp":"2021. június. 06. 19:01","title":"Letarolták a kajak-kenu Eb-t a magyarok, 18 érmet söpörtünk be (összefoglaló)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","id":"20210607_gyurcsany_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f758b400-0e95-477a-8971-9ab2213d2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_gyurcsany_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 15:13","title":"„Hideg polgárháború” kirobbantásától óvta a Fideszt a parlamentben Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen durrdefekt miatt esett ki, ahogy Lance Stroll is. ","shortLead":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető...","id":"20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1a49a-a93e-43df-b181-6831e43396d9","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","timestamp":"2021. június. 06. 16:40","title":"Azeri Nagydíj: Pérez győzött, Verstappen defektet kapott a célegyenesben (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","shortLead":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","id":"20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6650d4-7fc0-44d6-8c4d-1c74008874b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","timestamp":"2021. június. 06. 15:20","title":"Engedélyezte Dunakeszi önkormányzata, hogy a polgármester saját cége építsen társasházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába az országot.","shortLead":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába...","id":"202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b768ba58-c284-4737-a47e-90495a5fb009","keywords":null,"link":"/360/202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Eritrea diktátora, aki a mérgezéstől félve tányért cserél vendégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]