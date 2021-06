Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6a1183b-78dc-48b9-9479-71392af05622","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet ráncfelvarrt Kodiaqunk.","shortLead":"Legolcsóbban 9,5 millió forintból lehet ráncfelvarrt Kodiaqunk.","id":"20210611_magyarorszagon_az_uj_skoda_kodiaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a1183b-78dc-48b9-9479-71392af05622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33288202-e10a-4eec-8522-a39d0ea9a07b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_magyarorszagon_az_uj_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. június. 11. 06:41","title":"Magyarországon az új Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett, mint ahogy azt a régi beidegződések alapján sokan gondolják.","shortLead":"Nemcsak fizetni lehet mobillal, hanem a kártyás vagy épp telefonos fizetést fogadni is. Kedvezőbb feltételek mellett...","id":"20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd088a83-bedb-4046-96ea-91c500cfa846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a40982-fd40-4ccc-ad80-7bb424c9fa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_pos_terminal_kartyas_fizetes_softpos_mpos_erste_bank_sumup_vodafone_readypay","timestamp":"2021. június. 11. 08:03","title":"Miért veszi elő a pultos is a telefonját, ha a vendég mobillal fizetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","shortLead":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","id":"20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c262c68-cb3e-4bee-ac0f-0416034721fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","timestamp":"2021. június. 11. 15:32","title":"Ungár Pétert támogatja a Jobbik Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány azt kéri a kormánytól, hogy “hagyják békében élni a magyar szivárványcsaládokat és a gyermekeiket”.","shortLead":"Az alapítvány azt kéri a kormánytól, hogy “hagyják békében élni a magyar szivárványcsaládokat és a gyermekeiket”.","id":"20210611_szivarvanycsaladok_homoszexualitas_nemvaltas_fideszes_javaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d998b2-ebf7-4c90-ab5f-f4947ff2ff99","keywords":null,"link":"/elet/20210611_szivarvanycsaladok_homoszexualitas_nemvaltas_fideszes_javaslat","timestamp":"2021. június. 11. 15:06","title":"Szivárványcsaládokért Alapítvány: Az akar valamit betiltani, aki tudja, hogy egy valódi vitában alulmaradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt pártelnök mondta az ATV híradójának. A szocialista Harangozó Tamás szerint azonban, ha más frakcióba ül be Molnár Gyula, az azt jelenti, hogy egy másik párt színeiben kíván politizálni a jövőben.","shortLead":"Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt...","id":"20210612_Ellenzeki_belvita_Molnar_Gyula_MSZPs_palyafutasa_veget_er","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ceae2-aeba-4a5c-9509-203fd58b25fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Ellenzeki_belvita_Molnar_Gyula_MSZPs_palyafutasa_veget_er","timestamp":"2021. június. 12. 17:22","title":"Harangozó Tamás: Molnár Gyula MSZP-s pályafutása véget ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-variánsok gyorsabb terjedésének lehetőségére figyelmeztet a szervezet.","shortLead":"A koronavírus-variánsok gyorsabb terjedésének lehetőségére figyelmeztet a szervezet.","id":"20210611_foci_eb_maszkviseles_koronavirus_jarvany_ecdc_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a68eee-c9fd-409a-ba1c-3e5b262199ef","keywords":null,"link":"/sport/20210611_foci_eb_maszkviseles_koronavirus_jarvany_ecdc_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 11. 05:49","title":"Legyen maszk a drukkereken, ahol sokakat beengednek a stadionba – kéri az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és szociális dolgozóknak – Karácsony Gergely bemutatta a jóvátétel kétszer kilenc pontját, melyeket kormányváltás után azonnal el lehet kezdeni. ","shortLead":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és...","id":"20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77de45-ea11-4820-ac93-97b65e65b2e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","timestamp":"2021. június. 12. 11:51","title":"18 pontban mutatta be a kormányváltás utáni azonnali intézkedéseket Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]