Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül: a vizsgált időszakban egyetlen év alatt a légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet okozott és mintegy hatszázezer halálesethez vezetett.","shortLead":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül...","id":"20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbae91-f0bd-41fb-8fa4-32015768dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","timestamp":"2021. június. 12. 10:03","title":"Most már biztos: összefüggés van a légszennyezés és az elbutulás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek véletlenül leplezték le azt az 1,2 TB-os adatbázist, melyben 1,1 millió e-mail-cím mellett fotókat is tároltak. ","shortLead":"A hackerek véletlenül leplezték le azt az 1,2 TB-os adatbázist, melyben 1,1 millió e-mail-cím mellett fotókat is...","id":"20210611_kiberbiztonsag_nordlocker_virus_malware","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bf928-b6a6-47a5-9003-2c8a1a11a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_kiberbiztonsag_nordlocker_virus_malware","timestamp":"2021. június. 11. 13:03","title":"3,2 millió számítógépet fertőzött meg egy ismeretlen vírus, fotókat készített a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan, mint télen.","shortLead":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan...","id":"20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c50f2-6892-438b-961d-e5736e609c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","timestamp":"2021. június. 12. 12:45","title":"Ferenci Tamás: Egyre biztosabb, hogy a koronavírus szezonális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","shortLead":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","id":"20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47f213-6951-4eaa-a068-e2f26bf69b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","timestamp":"2021. június. 11. 12:45","title":"Publicus: A kormánypártiak több mint fele szerint is helytelen, hogy a közpénz magánfenntartású alapítványokhoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni, mondta a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. ","shortLead":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni...","id":"20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c137a-f098-41ef-bd40-89c3f9c39e1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","timestamp":"2021. június. 12. 08:25","title":"Lovász László: Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a Fudanra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás formájában az olaszok.","shortLead":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás...","id":"20210612_karomkodas_olaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36c0b50-ad54-4039-b0a2-976690533824","keywords":null,"link":"/elet/20210612_karomkodas_olaszok","timestamp":"2021. június. 12. 14:31","title":"Az olasz góllövők egy színésznagyságot idézve szentségeltek a kamerának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd2ef7b-8e57-4841-ab36-bdd94718ee21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centiken múlt, hogy nem találta telibe az út szélén lévő oszlopot.","shortLead":"Centiken múlt, hogy nem találta telibe az út szélén lévő oszlopot.","id":"20210612_Minden_mindegy_alapon_elozott_eletveszelyesen_egy_autos_a_soroksari_Grassalkovich_uton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd2ef7b-8e57-4841-ab36-bdd94718ee21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab8c745-a686-4bcc-93c5-16ce3d842f6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Minden_mindegy_alapon_elozott_eletveszelyesen_egy_autos_a_soroksari_Grassalkovich_uton__video","timestamp":"2021. június. 12. 08:26","title":"Minden mindegy alapon előzött életveszélyesen ez az autós Soroksárnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt az oltóanyag, ez már a második vakcina, amit használhatnak gyerekeknél. ","shortLead":"Megkapta az engedélyt az oltóanyag, ez már a második vakcina, amit használhatnak gyerekeknél. ","id":"20210611_sinopharm_vakcina_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630dbbe1-044c-4b06-a4cb-181ea67d7f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_sinopharm_vakcina_kina","timestamp":"2021. június. 11. 13:54","title":"Olthatják a gyerekeket Sinopharm-vakcinával Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]