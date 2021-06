Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","shortLead":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","id":"20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3afb7-6505-482d-98f6-356e59cb60c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","timestamp":"2021. június. 13. 09:19","title":"Alapból is látványos a Volkswagen Arteon és itt sikerült egyedivé is tenni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb szoftverfrissítés, amelyet már kiadott a Microsoft.","shortLead":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb...","id":"20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b744-fba1-4171-b6cb-6977a18c5461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2021. június. 12. 07:03","title":"Ha Windows 10-et használ, frissítsen most: súlyos hibák vannak a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Lejáróban van az Orbán Viktor által ismét elővett migránsozás politikai szavatossága, és csak jobb ötlet híján kerülhetett elő. A kormányfőnek annyiban igaza van, hogy az illegális migráció kismértékben valóban nőtt, de az adatok pontossága kérdéses. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet mindenesetre 2016 óta folyamatosan érvényben tartja a kormány, biztos ami biztos. ","shortLead":"Lejáróban van az Orbán Viktor által ismét elővett migránsozás politikai szavatossága, és csak jobb ötlet híján...","id":"20210611_migrans_Orban_politika_valasztas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2314f0-5653-45d7-a8ff-6f42d537c655","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_migrans_Orban_politika_valasztas_kampany","timestamp":"2021. június. 11. 17:33","title":"Jobb ötlet híján migránsozik Orbán, de ez már nem politikai adu ász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert kínál a lejátszási listák rendezéséhez.","shortLead":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert...","id":"20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60722363-452e-417d-b6d6-49f5011c52f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","timestamp":"2021. június. 13. 08:03","title":"Ha Spotifyon hallgat zenét, ismerje meg ezt a kis trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Emergent nevű amerikai üzemben készült vakcinák egyik alapanyagát összekeverték a szintén ott gyártott AstraZeneca egy alkotóelemével.","shortLead":"Az Emergent nevű amerikai üzemben készült vakcinák egyik alapanyagát összekeverték a szintén ott gyártott AstraZeneca...","id":"20210611_johnson_and_johnson_vakcinagyartas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7dda6e-aebf-4814-9ea7-995fd6f26d7f","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_johnson_and_johnson_vakcinagyartas_vakcina","timestamp":"2021. június. 11. 18:01","title":"60 millió Johnson&Johnson-vakcina veszett kárba, mert a dolgozók figyelmetlenek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp néhány történetet a konyhából.



","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210613_Foci_helyett_Egy_jo_rantott_hus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ac8264-7029-4740-ac63-38f8a2cb72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0df363f-1ae7-4cb5-bc16-45f20fb3a1de","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Foci_helyett_Egy_jo_rantott_hus","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Foci helyett: Egy jó rántott hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","shortLead":"Egy biztos: azt megtanultam tőle, hogy a játék komoly dolog, de akkor is csak játék. ","id":"20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e95e2-794b-44ae-a3bd-329b3d83df8c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Melyik_csapatnak_szurkolna_apam_ha_elne","timestamp":"2021. június. 11. 18:30","title":"Vándor Éva: Melyik csapatnak szurkolna apám, ha élne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]