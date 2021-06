Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi orvosa szerint rendben voltak az eredményei. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta Christian Eriksen keringésének összeomlását a dánok Finnország elleni meccsén. Korábbi...","id":"20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9382c-6a4e-450b-a7ae-bb9f5b1a90b2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_foci_eb_euro_2020_christian_eriksen_dania_finnorszag","timestamp":"2021. június. 13. 10:55","title":"Összeomlottak a dán játékosok az Eriksennel történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadás külföldön történt, és a cég szerint az ügyfelek fizetési információihoz nem fértek hozzá.","shortLead":"A támadás külföldön történt, és a cég szerint az ügyfelek fizetési információihoz nem fértek hozzá.","id":"20210611_hackertamadas_hackerek_mcdonalds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afc6f0-db3c-4ff2-9ecd-3647cc96a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_hackerek_mcdonalds","timestamp":"2021. június. 11. 21:07","title":"Hackerek betörtek a McDonald’s rendszerébe, és egyből vitték a céges adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de a jelek szerint a katonák még mindig nem keresnek eleget, ugyanis a katonai pálya nem valami népszerű.","shortLead":"Magyarország 2022-ben már több mint ezermilliárd forintot költ a hadseregére. A pénz főleg haderőfejlesztésre megy, de...","id":"20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc2b90af-c077-4ad1-942e-6afd0ddad276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9759fa-7524-4c67-bce6-b8a2d49235e1","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_magyar_honvedseg_haderofejlesztes","timestamp":"2021. június. 12. 14:00","title":"Remek páncélosai lesznek a Honvédségnek, csak közkatonából van kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb szoftverfrissítés, amelyet már kiadott a Microsoft.","shortLead":"Ötven különféle hibát, köztük számos nulladik napi sérülékenységet javít a Windows 10-hez készült újabb...","id":"20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b744-fba1-4171-b6cb-6977a18c5461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_nulladik_napi_hiba_serulekenyseg_biztonsagi_res_microsoft_windows_10_frissites","timestamp":"2021. június. 12. 07:03","title":"Ha Windows 10-et használ, frissítsen most: súlyos hibák vannak a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","shortLead":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető árokban ért véget az ittas száguldozás, súlyos sérülésekkel. ","shortLead":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető...","id":"20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c92e8-2b24-49ca-98a2-828eeab3874b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","timestamp":"2021. június. 13. 08:50","title":"Részegen, jogsi nélkül vezetett, senki sem volt bekötve: megsérültek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb24789d-a7a2-4b0f-93b6-6a1577270054","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Komoly stressz és szorongás veszélyezteti a szurkolókat, ha túlzottan egynek érzik magukat kedvenc játékosukkal vagy csapatukkal – derül ki egyre több tanulmányból. Az adatok azt mutatják, mindkét nem szurkolóit elkapja a sportszenvedély.","shortLead":"Komoly stressz és szorongás veszélyezteti a szurkolókat, ha túlzottan egynek érzik magukat kedvenc játékosukkal vagy...","id":"202123__a_foci_es_aszorongas__fizikai_tunetek__nok_is_veszelyben__ulo_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb24789d-a7a2-4b0f-93b6-6a1577270054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d64aba3-4290-45d2-ade9-01d38ffc341d","keywords":null,"link":"/360/202123__a_foci_es_aszorongas__fizikai_tunetek__nok_is_veszelyben__ulo_munka","timestamp":"2021. június. 12. 16:00","title":"Kikapott a csapata? Vigyázzon, rámehet az egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]