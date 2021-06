Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c2a619-3538-4a48-a9e3-8d12438f1522","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rejtély hogy kerülhettek a csatorna rácsa mögé a fiókák és miért fordul elő hasonló eset rendszeresen, de az emberek most is segítettek. ","shortLead":"Rejtély hogy kerülhettek a csatorna rácsa mögé a fiókák és miért fordul elő hasonló eset rendszeresen, de az emberek...","id":"20210613_Egy_teljes_kacsacsaladot_szabaditottak_ki_az_utellenorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c2a619-3538-4a48-a9e3-8d12438f1522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190346c-76e8-4088-b785-efd6bcc4bc45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Egy_teljes_kacsacsaladot_szabaditottak_ki_az_utellenorok","timestamp":"2021. június. 13. 11:15","title":"Egy teljes kacsacsaládot szabadítottak ki az útellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók szabadították ki. ","shortLead":"A tűzoltók szabadították ki. ","id":"20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c188097-0de0-4271-ab0c-150b38027526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","timestamp":"2021. június. 13. 20:09","title":"Vasúti csille alá szorult egy 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71172aaf-4604-4254-bead-541a5a700b0e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét? Ezt a morális dilemmát veti fel a szerző A zsarnok halála című új regényében. Hasonló erkölcsi kérdésnek látja azt is, hogy a jogállamiság helyreállítható-e a jogállamiságot megkerülő lépésekkel.","shortLead":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét? Ezt a morális dilemmát veti fel...","id":"202123__ripp_zoltan_iro__polgarhaborurol_utodlasi_strategiakrol__bunreszecskek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71172aaf-4604-4254-bead-541a5a700b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ec477d-67b6-4fe0-9660-091d6658a774","keywords":null,"link":"/360/202123__ripp_zoltan_iro__polgarhaborurol_utodlasi_strategiakrol__bunreszecskek","timestamp":"2021. június. 12. 19:00","title":"Ripp Zoltán politológus-író: A zsarnokok nem nevelnek ki utódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan, mint télen.","shortLead":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan...","id":"20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c50f2-6892-438b-961d-e5736e609c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","timestamp":"2021. június. 12. 12:45","title":"Ferenci Tamás: Egyre biztosabb, hogy a koronavírus szezonális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták, mik a határai ennek a módszernek.","shortLead":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták...","id":"202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cb5fbc-5eb7-499a-a8ed-1919b2631923","keywords":null,"link":"/360/202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","timestamp":"2021. június. 12. 13:40","title":"Megtalálták a szennyvízalapú járvány-előrejelzés problémás pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka a kezében, a következő pedig a bilincs a kezén.\r

","shortLead":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka...","id":"20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4167c71-2e26-4da5-b3e2-2c8a68aeba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","timestamp":"2021. június. 12. 09:26","title":"Áramot vezetett feleségébe, majd késsel akarta leszúrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]