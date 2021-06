Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","shortLead":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","id":"20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779b4cc-8fb1-44f2-acbc-2910a3f1fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 11:58","title":"Nyilasokat ábrázoló képpel emlékezett meg a szovjetek kivonulásáról egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember meghalt, többen megsérültek.","shortLead":"A helyi polgármester szerint terrortámadás történt, a rendőrség egyelőre nem nyilatkozott a részletekről. Egy ember...","id":"20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f833749-106a-4e68-886a-6987e50068ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2315b6-35f9-4230-8dea-30cc8d31ac3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_A_Pride_felvonulas_nezoi_koze_hajtott_egy_autos_Floridaban","timestamp":"2021. június. 20. 08:38","title":"A Pride felvonulás nézői közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel kell számolni – véli Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője.","shortLead":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel...","id":"202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980b2af-185c-4733-8dbe-63ea09b03c45","keywords":null,"link":"/360/202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","timestamp":"2021. június. 19. 08:15","title":"Vörös Imre jogtudós, egykori alkotmánybíró: Az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","shortLead":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","id":"20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0809dd-c75b-49de-a8dc-8a52f2099ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","timestamp":"2021. június. 19. 15:31","title":"Lezuhant egy repülőgép Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31aa135-18ba-48ec-9adc-ec9f2a58db30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mérföldkőhöz érkezett a több évtizedes gyerekműsor.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett a több évtizedes gyerekműsor.","id":"20210620_Szezam_utca_es_a_Pride_meleg_apak_a_kepernyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b31aa135-18ba-48ec-9adc-ec9f2a58db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed50a08-0554-4944-bb87-e0dc6a9aea76","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Szezam_utca_es_a_Pride_meleg_apak_a_kepernyon","timestamp":"2021. június. 20. 13:27","title":"Szezám utca és a Pride: meleg apák a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9346c-6354-42e8-8609-721d92db661e","keywords":null,"link":"/360/202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 20. 08:15","title":"Amikor a rendőrség árul a maffiának telefonokat: tonnaszámra dőlt a drog, százasával a bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 19. 07:30","title":"Lehet még a korábbinál is gyorsabb a technológiai fejlődés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","shortLead":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","id":"20210619_vaci_ut_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26fac6-93c0-412b-8900-887a35de571f","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_vaci_ut_baleset","timestamp":"2021. június. 19. 15:10","title":"Három autó ütközött a Váci úton, egy Suzuki rommá tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]