[{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is lesz egy különleges, némiképp egyszerűsített S verzió.","shortLead":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is...","id":"20210623_windows_11_se_verzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe317f1d-e2d0-49ab-a2f6-f5bfb12ba23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_se_verzio","timestamp":"2021. június. 23. 11:03","title":"Különlegesen egyszerű verzió is jöhet a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d8934d-94a1-475f-893b-b51dc45856e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem lett volna életszerű, ha nem Tóth Csabát támogatja.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem lett volna életszerű, ha nem Tóth Csabát támogatja.","id":"20210624_karacsony_hadhazy_zuglo_antitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d8934d-94a1-475f-893b-b51dc45856e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910d57ef-fe43-415c-830b-fd21a17bf452","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_karacsony_hadhazy_zuglo_antitest","timestamp":"2021. június. 24. 16:45","title":"Karácsony: Hadházy indulása Zuglóban nem egyezik az én demokráciafelfogásommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","shortLead":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","id":"20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a8dde-34fd-4cce-9d9c-94c2bb889e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 20:33","title":"Az Ab szerint is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az ellentétes vélemények egyikét a műsorvezető ismerteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar szurkolókkal – kövesse a hvg.hu helyszíni tudósítójával végig a meccsnapot! ","shortLead":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar...","id":"20210623_EURO2020_Munchen_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb65062c-e3a3-466a-aabd-c2548efcf1ef","keywords":null,"link":"/sport/20210623_EURO2020_Munchen_pp","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"Spontán LMBTQ-buli a stadionnál, szivárványos busszal vitték a magyar szurkolókat – ilyen volt München a német-magyar mérkőzés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7799c0cd-477a-4601-b869-6b239842e8ca","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Több európai országban is kiszorította a korábbi mutációkat a koronavírus delta variánsa, amely a rendkívül súlyos harmadik hullámot okozó alfa (brit) mutációnál is fertőzőképesebb. Bár az eddigi adatok szerint a már használt vakcinák védelmet nyújtanak ellene, nem olyan mértékben, mint korábban, és azt is csak a második dózis után. Nagyon úgy tűnik, hogy ha meg akarjuk előzni a negyedik hullámot, ennél sokkal több beoltottra és fegyelmezettségre lesz szükség. ","shortLead":"Több európai országban is kiszorította a korábbi mutációkat a koronavírus delta variánsa, amely a rendkívül súlyos...","id":"20210624_delta_varians_koronavirus_jarvany_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7799c0cd-477a-4601-b869-6b239842e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7cdcb-b332-4769-b24b-be8ae7b9b455","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_delta_varians_koronavirus_jarvany_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 15:00","title":"A delta variáns már itt van, a legjobb, ha még többen beoltatják magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán és pénteken is árat emelnek a kutakon.","shortLead":"Szerdán és pénteken is árat emelnek a kutakon.","id":"20210623_A_heten_ketszer_dragul_a_benzin_es_a_dizel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba556381-50d5-415f-be91-7b1b617f6873","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_A_heten_ketszer_dragul_a_benzin_es_a_dizel","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"A héten kétszer drágul a benzin és a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9eb39d-f669-4869-b8b5-c660f1dd3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint ötvenszer vágta és szúrta meg a spaniferrel ágyhoz kötözött férfit tavaly áprilisban.","shortLead":"Több mint ötvenszer vágta és szúrta meg a spaniferrel ágyhoz kötözött férfit tavaly áprilisban.","id":"20210624_gyikossag_kikotozott_szereto_halalra_keselte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9eb39d-f669-4869-b8b5-c660f1dd3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9515e41-ca0d-48ec-9457-4c4d76c710de","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_gyikossag_kikotozott_szereto_halalra_keselte","timestamp":"2021. június. 24. 09:14","title":"Vádat emeltek a kikötözött szeretőjét halálra szurkáló nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]