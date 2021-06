Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2 lesz, sőt a három magyar meccs eredményeire leadott tippek összesítésében is ők ketten lettek a legjobbak. Merkely Béla hozott össze különleges bravúrt: ugyan egy magyar meccs eredményét sem találta el, ő volt a 11 játékos közül az egyetlen, aki a csoportunk helyezéseit precízen leírta már az első meccs előtt.","shortLead":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2...","id":"20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce759418-c1fd-482c-8818-956836ebf18d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 24. 13:05","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossinál és Majkánál senki nem tudott jobban tippelni a magyar csapat eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","shortLead":"A zenészek annak idején kórházi ellátásra szorultak a támadás után. ","id":"20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f09b56-5739-435a-98de-d528f92775d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c3761f-4862-41ea-9bb1-c97553b55524","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Fellebbezes_Omega_taxis_tamadas","timestamp":"2021. június. 24. 11:34","title":"Fellebbezett a taxis, aki hét éve megtámadta az Omega tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Elemi ösztön sztárja alaposan nekiment a háromszoros Oscar-díjas kollégájának.\r

","shortLead":"Az Elemi ösztön sztárja alaposan nekiment a háromszoros Oscar-díjas kollégájának.\r

","id":"20210623_Sharon_Stone_szerint_tulertekelik_Meryl_Streepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611da6a7-d573-4f7f-ac8b-7f24db10ebed","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Sharon_Stone_szerint_tulertekelik_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 15:17","title":"Sharon Stone szerint túlértékelik Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","shortLead":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","id":"20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f814314-235f-4447-8970-1a9749509204","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","timestamp":"2021. június. 24. 15:29","title":"Bálamadzag kötötte gúzsba a gólyafiókákat Akasztón, a természetvédelmi őrök mentették meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. 