Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda mélygarázsában lángoló tüzet eloltották.","shortLead":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda...","id":"20210628_balatonfured_szalloda_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa268169-ffdd-456c-9ce5-e680ba14ff0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balatonfured_szalloda_tuz","timestamp":"2021. június. 28. 05:19","title":"Autók égtek egy balatonfüredi szálloda mélygarázsában, két apartmant kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b333ced-2541-4213-8fe8-a20517036d37","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: uradalom, kiebrudalás, tündérmese, koccanás, hőcsúcs.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210627_Az_en_hetem_peterfy_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b333ced-2541-4213-8fe8-a20517036d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c15e33-2b15-4f13-b3ea-00f047de35e9","keywords":null,"link":"/360/20210627_Az_en_hetem_peterfy_gergely","timestamp":"2021. június. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és az emigráció heavymetál életérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.","shortLead":"A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.","id":"20210628_gorogorszag_oltas_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb909a-6f13-4e30-8f96-aecd841e141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_gorogorszag_oltas_penz","timestamp":"2021. június. 28. 21:50","title":"150 eurót adnak azokat a görög fiataloknak, akik beoltatják magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6083d1-8a91-4dab-9964-65480f472421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp remekművekkel a múzeum hűvösében. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210627_Foci_helyett_Vagyott_szepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6083d1-8a91-4dab-9964-65480f472421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d0e53a-d043-4986-a7d3-8d102393e999","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_Foci_helyett_Vagyott_szepseg","timestamp":"2021. június. 27. 09:30","title":"Foci helyett: Vágyott szépség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem érdekük taktikai okokból visszafogni a felháborító törvény elleni fellépést, írja szerzőnk.","shortLead":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem...","id":"20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed1117-269f-4623-9c63-129cc02180dc","keywords":null,"link":"/360/20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","timestamp":"2021. június. 28. 18:00","title":"Bojár Gábor: A homofóbtörvény Orbán provokációja, és nem csak hazai használatra szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki 1992-ben megölte Giovanni Falcone vizsgálóbírót. Az ezt lehetővé tevő törvény azonban kulcsfontosságú a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki...","id":"202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca78c611-5596-4c2b-8ffc-50bec8d29b69","keywords":null,"link":"/360/202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","timestamp":"2021. június. 27. 16:00","title":"Sokkolta az olaszokat, hogy kiszabadult az egyik legelvetemültebb maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","shortLead":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","id":"20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75de76de-20a9-4420-8b2e-51c1ebac1e82","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","timestamp":"2021. június. 28. 16:57","title":"Tarantino elárulta az igazi nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]