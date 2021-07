Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének. A XXI. század eddigi két legfontosabb történelmi eseményében betöltött kulcsszerepének azonban máig tartó hatásai vannak mindannyiunk életére. ","shortLead":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének...","id":"20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faa6e02-ef9c-4855-924c-75778830865c","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","timestamp":"2021. július. 01. 18:30","title":"Donald Rumsfeld, a mocskos szabadság harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1e420a-c0b7-4e9d-9385-a5febf61a130","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját országában a magyar miniszterelnök lassan, de biztosan aláásta az alapvető európai jogokat és demokráciát, ám ravaszul csinálta, így idáig megúszta. Csakhogy most fordulni látszik a kocka – írja az EUobserver, és mindjárt meg is nevezi, hogy mi volt az a tényező, amit a politikus végzetes módon nem vett figyelembe: ez pedig nem más, mint a Z nemzedék.\r

\r

","shortLead":"Saját országában a magyar miniszterelnök lassan, de biztosan aláásta az alapvető európai jogokat és demokráciát, ám...","id":"20210701_EUobserver_Orban_az_ar_ellen_uszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1e420a-c0b7-4e9d-9385-a5febf61a130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625e824c-41f8-42d8-8c86-e3a364b3a67d","keywords":null,"link":"/360/20210701_EUobserver_Orban_az_ar_ellen_uszik","timestamp":"2021. július. 01. 07:38","title":"EUobserver: Orbán az ár ellen úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás, ferdítés és nettó politikai propaganda, amire megint milliárdokat költenek majd közpénzből.","shortLead":"Gyorselemzésünk szerint a tizennégy kérdésből egy kérdés valódi csupán, de már az is eldőlt. A többi csúsztatás...","id":"20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb7b9a-694e-4ec5-8085-6bd781c1fccb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_nemzeti_konzultacio_kerdesek_hazugsag_demagogia_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 17:30","title":"Itt az új nemzeti konzultáció: értelmetlen és hazug \"kérdések\" arról, épp kit kell utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bc90e7-db1b-4ca0-9357-d5c88b62d2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki utazni készül, az jobb, ha mobilon viszi magával az oltást igazoló kódot, szerkesztőségünk tagjainak ugyanis a PDF-alapú QR-kódot nem sikerült leolvastatnia. ","shortLead":"Aki utazni készül, az jobb, ha mobilon viszi magával az oltást igazoló kódot, szerkesztőségünk tagjainak ugyanis...","id":"20210701_Hibauzenetet_ad_a_QRkod_leolvaso_a_nyomtatott_oltasi_igazolvanyoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26bc90e7-db1b-4ca0-9357-d5c88b62d2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d706d0d-0e3e-4613-9086-83f2c2ce4c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Hibauzenetet_ad_a_QRkod_leolvaso_a_nyomtatott_oltasi_igazolvanyoknal","timestamp":"2021. július. 01. 15:06","title":"A kinyomtatott Covid-igazolványnál hibaüzenetet adhat a QR-kód-leolvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","shortLead":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","id":"20210701_napernyo_dizajn_napelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4dd60e-4a46-4db7-9d3b-f2e38f9bf9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_napernyo_dizajn_napelem","timestamp":"2021. július. 01. 13:03","title":"Elkészült a jövő napernyője, még hűteni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd, a trafikosok is számíthatnak ellenőrzésre.","shortLead":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd...","id":"20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfbc19-cd2f-4993-a824-5a23a626320d","keywords":null,"link":"/kkv/20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","timestamp":"2021. június. 30. 07:41","title":"A NAV két hónapos ellenőrzés-sorozatot tart a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]