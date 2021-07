Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","shortLead":"Hrisztosz Pappasz 2020 ősze óta volt szökésben.","id":"20210702_Arnay_hajnal_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e275f323-8177-42ee-b2d5-87efc1eb8e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53df16d-93eb-4a1f-92e2-79c37f9f8216","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Arnay_hajnal_vezeto","timestamp":"2021. július. 02. 06:18","title":"Elfogták a radikális Arany Hajnal szökésben lévő vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1e420a-c0b7-4e9d-9385-a5febf61a130","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját országában a magyar miniszterelnök lassan, de biztosan aláásta az alapvető európai jogokat és demokráciát, ám ravaszul csinálta, így idáig megúszta. Csakhogy most fordulni látszik a kocka – írja az EUobserver, és mindjárt meg is nevezi, hogy mi volt az a tényező, amit a politikus végzetes módon nem vett figyelembe: ez pedig nem más, mint a Z nemzedék.\r

\r

","shortLead":"Saját országában a magyar miniszterelnök lassan, de biztosan aláásta az alapvető európai jogokat és demokráciát, ám...","id":"20210701_EUobserver_Orban_az_ar_ellen_uszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1e420a-c0b7-4e9d-9385-a5febf61a130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625e824c-41f8-42d8-8c86-e3a364b3a67d","keywords":null,"link":"/360/20210701_EUobserver_Orban_az_ar_ellen_uszik","timestamp":"2021. július. 01. 07:38","title":"EUobserver: Orbán az ár ellen úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","shortLead":"A háttérből kívánja segíteni a klubot a golfszövetség elnöke.","id":"20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c1b12-0150-44d0-8aab-38998a11a33a","keywords":null,"link":"/sport/20210702_vaszily_miklos_dvtk_nagykovet","timestamp":"2021. július. 02. 17:20","title":"Vaszily Miklós a DVTK nagykövete lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rehabilitációja óta először a Budapest Parkban énekelt közönség előtt.\r

\r

","shortLead":"A rehabilitációja óta először a Budapest Parkban énekelt közönség előtt.\r

\r

","id":"20210702_Ujra_szinpadra_lepett_Kiss_Tibi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7ff461-bf10-447a-b144-72a7e2d1ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Ujra_szinpadra_lepett_Kiss_Tibi","timestamp":"2021. július. 02. 09:07","title":"Kiss Tibi újra színpadra lépett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig ezen teljesítmény másfélszeresét szabadították rá az aszfaltra. Előre eláruljuk, hogy a legnagyobb meglepetést a leghalkabb modell okozta. ","shortLead":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig...","id":"20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c526662-dc58-42dd-83dd-64f2e9bb7acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","timestamp":"2021. július. 01. 06:41","title":"Két világ határán: benzinpusztító Audi RS-eket és egy e-tron GT villanyautót vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","shortLead":"Rumsfeld hat évet töltött az amerikai védelmi tárca élén, George Bush mellett.","id":"20210630_meghalt_donald_rumsfeld","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6c3ccd-7567-4d22-89ca-5aabb4f5079e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31955b93-f0b3-42b6-9d8e-c3c1dba79ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_meghalt_donald_rumsfeld","timestamp":"2021. június. 30. 21:56","title":"Meghalt Donald Rumsfeld, az iraki háború megtervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és kórházakat nyit majd.","shortLead":"A volt SZDSZ-es gazdasági miniszter gründolta új zrt. a vidéki nagyvárosokra koncentrál, többek közt rendelőket és...","id":"202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f575560-f124-4c06-aacf-4179ce8e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a8c1a-ebb3-4899-9176-6cb4e240af02","keywords":null,"link":"/360/202126_elso_maganegegeszsegugyi_halozat_videken_erositenek","timestamp":"2021. július. 02. 14:00","title":"Tovább nyomul Kóka János a magánegészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]