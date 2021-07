Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób elemekkel kiegészített úgynevezett pedofiltörvényt. A Luca arról mesél ugyanis a legkisebbeknek, hogy a kirekesztés nemcsak annak rossz, akit kiközösítenek, hanem annak is, aki ezt teszi.","shortLead":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób...","id":"202126_film__atvaltozasok_luca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7198b96c-3e96-4c01-8ae3-7e4de32b86e6","keywords":null,"link":"/360/202126_film__atvaltozasok_luca","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"A homofóbtörvény ad aktualitást a Pixar új filmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","shortLead":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","id":"20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301aeb29-2a86-4be1-ae34-ac3baf51a2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","timestamp":"2021. július. 03. 13:55","title":"Öngyilkos lett egy pedofil bűntett miatt 9 évre ítélt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta a főpolgármester. ","shortLead":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta...","id":"20210704_karacsony_gergely_diakvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456f735-79ea-45af-8620-fb1f5ae6805a","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_karacsony_gergely_diakvaros","timestamp":"2021. július. 04. 12:59","title":"Karácsony Gergely: A Diákváros ügye a kormány egyik legnagyobb árulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es számítógépeken. Sokan azonban komoly veszélyt látnak ebben éppen az új operációs rendszerre.","shortLead":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es...","id":"20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272bcb7-a889-461d-994e-83fc366083cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","timestamp":"2021. július. 03. 18:03","title":"Még baj lehet a Windows 11 és az Android kapcsolatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze ülőalkalmatosságnak, hazaérvén a nyaralásból pedig megteszi a vendég alá. Nehezen ereszti el az, akinek még nem eresztett le, végül csak az lett a veszte, hogy eljárt felette az idő.","shortLead":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze...","id":"20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa00153-e567-4246-8821-886d3758a806","keywords":null,"link":"/360/20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Eredeti magyar kincs a Balatonból, amelyre a világ is lehasalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten. A sakkban viszont nem ismer kegyelmet.","shortLead":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten...","id":"20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68ba5d-d944-4f50-b30d-f7431af29746","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","timestamp":"2021. július. 03. 17:10","title":"„A legjobb, hogy bánthatod az ellenfeled” – Így látja a sakkot a világ legfiatalabb nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton nem tervezi, hogy még a negyvenes éveiben is a Formula-1-ben fog versenyezni, de az idei szoros küzdelem meggyőzte, hogy még két évet aláírjon.","shortLead":"Lewis Hamilton nem tervezi, hogy még a negyvenes éveiben is a Formula-1-ben fog versenyezni, de az idei szoros küzdelem...","id":"20210704_Hamiltont_az_idei_izgalmak_gyoztek_meg_a_Formula1ben_maradasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c97f79-9919-4dbc-b54b-28f50d5713dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Hamiltont_az_idei_izgalmak_gyoztek_meg_a_Formula1ben_maradasra","timestamp":"2021. július. 04. 17:46","title":"Hamiltont az idei izgalmak győzték meg a Formula-1-ben maradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]