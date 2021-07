Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi a legtöbb, amit egy humorista elérhet.","shortLead":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi...","id":"20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3110756-14a9-40c6-933d-8c2a76564101","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","timestamp":"2021. július. 03. 14:28","title":"„Van, amivel lehet viccelni, és van, amivel szabad” – Hofi Géza emléktáblát avatott Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék bálványa. Hazai előadókat kérdeztünk arról, mit jelent számukra Morrison és mi a kedvenc daluk a Doorstól. Hobo egy verset is küldött, amit Morrison sírjánál írt.","shortLead":"Párizsban, 1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a Doors együttes énekese, szövegeinek szerzője, egy nemzedék...","id":"20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0883932-7671-4881-bcfc-fc947780abfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053fb02e-4ccf-4cd2-b473-a760d4a1245b","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_jim_morrison_emlekezes_evfordulo","timestamp":"2021. július. 03. 15:00","title":"„Mióta elment, még többet jelent, mégsem gyászolom” – 50 éve halt meg Jim Morrison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre kitálalnak. Most épp a műsor producere, Ónodi György beszélt a Boros Lajos YouTube-on futó műsorában néhány szereplőről.","shortLead":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre...","id":"20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08be0d27-c11c-4e94-8c41-7ef07f74fdf4","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","timestamp":"2021. július. 05. 11:37","title":"Verebes „hazug”, Havas „újságírócska”, Csiszár „buta” – egyre rondább a Heti Hetes utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2824ce6-4f3f-4975-9d0c-d21d1d5e032b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"18 telephelyen indult a sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Biharban. Jövőre az egész országban az OMSZ üzemelteti majd a sürgősségi ügyeletet.\r

\r

","shortLead":"18 telephelyen indult a sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Biharban. Jövőre az egész országban az OMSZ üzemelteti...","id":"20210703_Egy_keleti_megyeben_mar_a_mentok_adjak_surgossegi_ugyeletet_a_haziorvosok_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2824ce6-4f3f-4975-9d0c-d21d1d5e032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4b1cd-86e4-4090-a94a-54c954aa75a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Egy_keleti_megyeben_mar_a_mentok_adjak_surgossegi_ugyeletet_a_haziorvosok_helyett","timestamp":"2021. július. 03. 14:53","title":"Egy keleti megyében már a mentők adják a sürgősségi ügyeletet a háziorvosok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó jogáról is.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó...","id":"20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02f70f-1262-4c73-89a8-b3ec3a2e1c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Vádat emeltek a hatalmas ingatlanbotrányt kavaró vatikáni érsek, Angelo Becciu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es számítógépeken. Sokan azonban komoly veszélyt látnak ebben éppen az új operációs rendszerre.","shortLead":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es...","id":"20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272bcb7-a889-461d-994e-83fc366083cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","timestamp":"2021. július. 03. 18:03","title":"Még baj lehet a Windows 11 és az Android kapcsolatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","id":"20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e62adc-a6ae-48ea-a88d-531fab6d0c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","timestamp":"2021. július. 05. 07:59","title":"Szupergyors Fiat 500-ast mutatott be az Abarth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","shortLead":"A Business Insider számításai szerint egy ilyen szörfdeszkáért legalább 3,5 milliót kell fizetni.","id":"20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf13c19d-2a9e-4b49-aae5-abb1cbce62a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5521217e-0c00-4285-b45c-00771d1b8dfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_mark_zuckerberg_julius_4_szorfdeszka","timestamp":"2021. július. 05. 10:33","title":"Mark Zuckerberg egy elektromos szörfdeszkán, amerikai zászlót tartva szelte a habokat július 4-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]