Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba kezdett a választások közeledtével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba...","id":"20210705_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7452bacb-08d0-44ed-b50c-26bf630ad254","keywords":null,"link":"/360/20210705_Radar360","timestamp":"2021. július. 05. 08:00","title":"Radar360: Visszaállhat a járvány előtti szintre a lakáspiac, vannak, akik kimaradnak a bérfejlesztésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint 500 ezer forint lesz a határ, ameddig mégis lehet majd névtelenül adományozni.","shortLead":"Orbán Balázs szerint 500 ezer forint lesz a határ, ameddig mégis lehet majd névtelenül adományozni.","id":"20210705_civil_szervezetek_nevtelen_adomany_500_ezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153283fb-366b-444f-a59c-2ade7138b99b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_civil_szervezetek_nevtelen_adomany_500_ezer_forint","timestamp":"2021. július. 05. 11:26","title":"A kormány máris változtat a névtelen adományozást megtiltó rendeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8361be35-4ec2-4aa7-92d2-b0be92a7ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a pszichiáter sem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt Britney Spears. Arról, hogy átveszik a teljes kontrollt az élete felett, állítólag egy mindössze tíz perces tárgyaláson döntöttek, ahol Spears meg sem szólalhatott.","shortLead":"Még a pszichiáter sem érti, mégis miért van még mindig gyámság alatt Britney Spears. Arról, hogy átveszik a teljes...","id":"20210705_Britney_Spears_gyamsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8361be35-4ec2-4aa7-92d2-b0be92a7ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0057e112-7216-4e69-ac57-f78be442dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Britney_Spears_gyamsag","timestamp":"2021. július. 05. 11:44","title":"Még arról is Britney Spears apja döntött, hogy a lányának nem lehet újabb gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","shortLead":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","id":"20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d79ae2-71b1-4c2e-8dd2-4ccdb3003cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","timestamp":"2021. július. 04. 09:59","title":"Engedte, hogy a 12 éves lánya vezessen, nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9479f64-7aee-488e-ab0c-b27a5c3c8453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy az épület üres volt.","shortLead":"Még szerencse, hogy az épület üres volt.","id":"20210704_autos_iskola_kirakat_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9479f64-7aee-488e-ab0c-b27a5c3c8453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16559804-f444-460b-aa81-59375864df9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_autos_iskola_kirakat_baleset","timestamp":"2021. július. 04. 15:04","title":"Úgy megindult a sofőr, hogy az autósiskola kirakata is oda lett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd30e3a-b5ca-4c62-90ac-29b2e037ebe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jövő felelőssége a mi kezünkben van, nem az önjelölt „erős” emberektől függ, mi lesz velünk – írja a Washington Post ünnepi szerkesztőségi állásfoglalása. ","shortLead":"A jövő felelőssége a mi kezünkben van, nem az önjelölt „erős” emberektől függ, mi lesz velünk – írja a Washington Post...","id":"20210705_Washington_Post_A_felelem_a_populistak_malmara_hajtja_a_vizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd30e3a-b5ca-4c62-90ac-29b2e037ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fd4fba-6986-462e-a5f6-ad8f66f5d29e","keywords":null,"link":"/360/20210705_Washington_Post_A_felelem_a_populistak_malmara_hajtja_a_vizet","timestamp":"2021. július. 05. 07:30","title":"Washington Post: A félelem a populisták malmára hajtja a vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat szerzett és adott tovább bitcoinért. Annyira belejött, hogy képtelen volt abbahagyni.","shortLead":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat...","id":"20210705_microsoft_alkalmazott_xbox_ajandekkartya_bitcoin_lopas_sikkasztas_borton_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c75173b-6727-4944-bbf2-aa1b657dbb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_microsoft_alkalmazott_xbox_ajandekkartya_bitcoin_lopas_sikkasztas_borton_itelet","timestamp":"2021. július. 05. 11:03","title":"9 évet kapott a volt Microsoft-alkalmazott, aki ajándékkártyákon milliárdokat lopott ki a vállalatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]