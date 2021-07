Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"Nagy Győző","category":"kultura","description":"Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben. Aztán az elmúlt pár évben egyre többet hallhatunk a „fekete lemez” reneszánszáról, gombamód szaporodnak a kiadók, Magyarországon 2019-ben rekordszámú kiadvány látott napvilágot. Kovács László, a Moiras Records főnöke a mélyponton, 2005-ben vágott bele a lemezkiadásba, mára már mintegy negyven címmel rendelkezik.","shortLead":"Amikor a 90-es évek első felében a CD leuralta a zenekiadás piacát, úgy tűnt, a vinyl örökre eltűnt a süllyesztőben...","id":"20210705_Miert_latunk_meg_mindig_fantaziat_a_vinylben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff268e5f-7fae-4437-bf26-2826c6ec6941","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Miert_latunk_meg_mindig_fantaziat_a_vinylben","timestamp":"2021. július. 05. 11:05","title":"Miért látunk még mindig fantáziát a vinylben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják hallgatni.","shortLead":"A plenáris vita alapján csütörtökön születhet javaslat, a képviselők a Bizottság és a Tanács álláspontját is meg fogják...","id":"20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d371a26c-7c5c-4222-9722-4292adc91428","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_A_homofobtorvenyrol_vitazik_szerdan_az_Europai_Parlament","timestamp":"2021. július. 05. 11:07","title":"A magyar melegellenes törvényről vitázik szerdán az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","shortLead":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","id":"20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0500c69-ac02-491b-b170-f4b7106a43c6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","timestamp":"2021. július. 05. 09:14","title":"Idő előtt berobbant egy csomó függetlenség napi tűzijáték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Kapcsolatba került valakivel, akiről kiderült, hogy koronavírusos.","id":"20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db62f69-9e45-40ea-acb2-a4c996918142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c6f67-c1b6-4cae-a9e8-2cdf2c077a80","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Karantenba_vonult_Katalin_hercegne","timestamp":"2021. július. 05. 11:53","title":"Karanténba vonult Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

