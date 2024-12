Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49b04a88-5d27-4532-8dcd-1f818d080347","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak a lakosság harmadának nem jelent anyagi gondot a karácsony. ","shortLead":"Csak a lakosság harmadának nem jelent anyagi gondot a karácsony. ","id":"20241223_A-fideszeseknek-megy-legkonnyebben-a-karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49b04a88-5d27-4532-8dcd-1f818d080347.jpg","index":0,"item":"d9415b65-8236-4b89-a7b3-1fda5ec2f6eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-fideszeseknek-megy-legkonnyebben-a-karacsony","timestamp":"2024. december. 23. 07:43","title":"A fideszeseknek megy legkönnyebben a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat, így amikor a ’80-as évek második felében megingott a szovjet kolosszus, a litvánok, a lettek és az észtek az elsők között cselekedtek.","shortLead":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat...","id":"20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf.jpg","index":0,"item":"8d6ce67c-bcaa-469a-9e23-6a9ebbdced29","keywords":null,"link":"/360/20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","timestamp":"2024. december. 23. 19:30","title":"Rendszerváltás 35: A Baltikum, a Szovjetunió Nyugatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pontos időpont még nincs, mindenesetre Trumpot január 20-án iktatják be elnöki hivatalába.","shortLead":"Pontos időpont még nincs, mindenesetre Trumpot január 20-án iktatják be elnöki hivatalába.","id":"20241223_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af.jpg","index":0,"item":"c61c2a89-2f4e-42e0-82a7-424cb0bed49d","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-talalkozo","timestamp":"2024. december. 23. 12:35","title":"Trump: „Putyin elnök azt mondta, hogy a lehető leghamarabb találkozni akar velem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","shortLead":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","id":"20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc.jpg","index":0,"item":"42d1e4f3-54f5-4072-97b2-e4737e1142ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","timestamp":"2024. december. 23. 15:04","title":"A Tiborcz-féle Waberer’s megszerezte a GYSEV fuvarleányának többségi tulajdonrészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff98206b-43ca-491d-9481-3a4571c538f8","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"<strong>Már régóta nem vita tárgya, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. De azt már kevesebben tudják, hogy pontosan mi is az, ami a legtöbb problémát okozza a cigarettázás során. Ennek jártunk utána cikkünkben.</strong>","shortLead":"<strong>Már régóta nem vita tárgya, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. De azt már kevesebben tudják...","id":"20241126_Fustmentes-mutatjuk-mi-a-baj-a-fusttel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff98206b-43ca-491d-9481-3a4571c538f8.jpg","index":0,"item":"4a43a8f2-ee38-45f7-a586-06b38b6e9ba7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_Fustmentes-mutatjuk-mi-a-baj-a-fusttel","timestamp":"2024. december. 23. 15:30","title":"Égető kérdések – mutatjuk, mi a baj a füsttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Múlt hónapban egy 14 éves fiút késeltek meg, miután a közösségi médiában összeveszett későbbi gyilkosával.","shortLead":"Múlt hónapban egy 14 éves fiút késeltek meg, miután a közösségi médiában összeveszett későbbi gyilkosával.","id":"20241222_albania-tiktok-betiltas-tinedzser-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"75f48b34-2bc7-4fe6-a4c1-89840e59654a","keywords":null,"link":"/elet/20241222_albania-tiktok-betiltas-tinedzser-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:54","title":"Egy évre betiltják a TikTokot Albániában egy tinédzser meggyilkolását követően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3668aa46-4013-4586-9c73-fc1103d76ced","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban rendszeresek az ehhez hasonló tragédiák, néhány napja 25-en haltak meg egy hajóbalesetben.","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban rendszeresek az ehhez hasonló tragédiák, néhány napja 25-en haltak meg...","id":"20241222_kongo-busira-folyo-hajo-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3668aa46-4013-4586-9c73-fc1103d76ced.jpg","index":0,"item":"2a14c95f-df7e-4075-9cd0-81dab8719606","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_kongo-busira-folyo-hajo-baleset","timestamp":"2024. december. 22. 09:58","title":"Legalább 38-an meghaltak, több mint 100-an eltűntek egy kongói hajószerencsétlenségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]