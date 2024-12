Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c6a53d5-986d-4981-b126-19a835dbb93b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 19 éves elkövető, aki egy hétéves gyereket megölt, három másikat és egy tanárt pedig megsebesített, pszichés problémákkal küzd.","shortLead":"A 19 éves elkövető, aki egy hétéves gyereket megölt, három másikat és egy tanárt pedig megsebesített, pszichés...","id":"20241221_zagrab-iskola-keses-tamadas-serultek-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6a53d5-986d-4981-b126-19a835dbb93b.jpg","index":0,"item":"699d7a27-2956-4c32-acb3-7b775a7abb46","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_zagrab-iskola-keses-tamadas-serultek-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:31","title":"Jobban vannak a zágrábi iskolai késelés sérültjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","shortLead":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","id":"20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1.jpg","index":0,"item":"126d0d74-af2c-48e3-a69f-d3b61aa0f37f","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","timestamp":"2024. december. 21. 16:01","title":"Tilda Swinton Arany Medve-díjat kap a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá a szerződést.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá...","id":"20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734.jpg","index":0,"item":"75868b7f-67b9-48d1-b3b8-142554fdf0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","timestamp":"2024. december. 21. 18:05","title":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjába vitték Magyar Péterék adományait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","shortLead":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","id":"20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800.jpg","index":0,"item":"22f4ac0d-c94d-4f0e-9adb-ae008de8ae10","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","timestamp":"2024. december. 22. 20:05","title":"Orbán: Karnyújtásnyira vagyunk a békétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","shortLead":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","id":"20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f.jpg","index":0,"item":"7556e350-b132-4601-a5b0-d04db8f8adfc","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","timestamp":"2024. december. 21. 17:32","title":"300 milliárdos tendert írtak ki a kórházak takarítására, hasonlóak a feltételek mint négy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c","c_author":"L. Stipkovits Erika","category":"360","description":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri interaktív kiállításáról. ","shortLead":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri...","id":"20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c.jpg","index":0,"item":"18623cbd-eb74-41c8-a603-8f4dc2278c99","keywords":null,"link":"/360/20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","timestamp":"2024. december. 21. 16:00","title":"L. Stipkovits Erika pszichológus: Önfeledt „gyerekké” váltam, amikor unokáimmal „megfesthettük” Mona Lisa mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","shortLead":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","id":"20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28.jpg","index":0,"item":"d974c5e5-b1ff-4f13-b7e6-4b4532e122c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","timestamp":"2024. december. 22. 18:18","title":"Roncstelepen zúzták be egy utcán driftelgető autós Toyota Supráját Katarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]