Több száz szíriai keresztény tüntetett kedden Damaszkuszban tiltakozásul amiatt, hogy felgyújtottak egy közterületi karácsonyfát a közép-szíriai Ham város közelében – közölte az AFP francia hírügynökség.

“Követeljük a keresztények jogait” – skandálták a tüntetők, miközben Damaszkusz utcáin keresztül vonultak. Több mint két héttel azután, hogy Hajat Tahrír as-Sám (HTS) iszlamista csoport vezette fegyveresek megdöntötték Bassár el-Aszad elnök rendszerét, a különböző városrészekből spontán módon összegyűlt emberek megmozdulásukon kifejezték elégedetlenségüket és félelmeiket. A megbuktatott elnök a kisebbségek védelmezőjeként állította be magát a túlnyomórészt szunnita országban.

A tüntetők egy része fakereszteket vitt, míg mások az új hatóságok által elfogadott háromcsillagos szíriai függetlenségi zászlót tűzték ki. A tüntetések azután robbantak ki, hogy a közösségi oldalakra felkerült egy videó, amelyen csuklyás harcosok felgyújtják a karácsonyfát a Hama közelében fekvő, többségében ortodox keresztények lakta Szukalabiya településen. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű civilszervezet szerint a harcosok az Anszar al-Tauvíd dzsihadista csoport külföldi tagjai voltak.

Az alábbi videón már maga a lángoló fa látható, a mellékelt szöveg “üzbég milíciákat” vádol a gyújtogatással:

Earlier today, armed extremists set fire to a Christmas tree in Suqaylabiyah in Hama, Syria. Local channels say they were Uzbek militants.



HTS apologized for the incident and promised to deal with any future threats, but many Christians do not believe this will happen. pic.twitter.com/1Op98CUmTB