[{"available":true,"c_guid":"92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat, így amikor a ’80-as évek második felében megingott a szovjet kolosszus, a litvánok, a lettek és az észtek az elsők között cselekedtek.","shortLead":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat...","id":"20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf.jpg","index":0,"item":"8d6ce67c-bcaa-469a-9e23-6a9ebbdced29","keywords":null,"link":"/360/20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","timestamp":"2024. december. 23. 19:30","title":"Rendszerváltás 35: A Baltikum, a Szovjetunió Nyugatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. 