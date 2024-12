Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet hátterét elemzi, a Telegraph Trump ukrajnai béketerveinek kimenetelét latolgatja. A New York Times és a Wall Street Journal pedig arról ír, mi az, amit valóban megtehet, és mi az, amit nem a megválasztott amerikai elnök. Mekkora valójában Kína mozgástere? Trump valóban lerohanhatja Panamát? Amerikában is eljöhet az újságírók bebörtönzése?","shortLead":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet...","id":"20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84.jpg","index":0,"item":"5d8025ca-dd0c-465e-9893-b11c7b41e24f","keywords":null,"link":"/360/20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2024. december. 25. 10:23","title":"Itt a példa, milyen problémákba ütközik Magyarország, ha bukik a Fidesz – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","shortLead":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","id":"20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28.jpg","index":0,"item":"5201bf52-1dd7-4e6e-a913-a4005b3dccb7","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","timestamp":"2024. december. 25. 21:15","title":"Ukrán vezérkar: elkeseredett harcok zajlanak Pokrovszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi veszteségei. ","shortLead":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi...","id":"20241226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"860aaa69-1375-42bd-bef4-49187640d2a0","keywords":null,"link":"/360/20241226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: 2025 karácsonyára már vége lehet a harcoknak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace2a762-5e52-4985-a220-22d958f15f7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Visszalengett az inga a kegyelmi botrány után kinevezett köztársasági elnöknél?","shortLead":"Visszalengett az inga a kegyelmi botrány után kinevezett köztársasági elnöknél?","id":"20241225_Sulyok-Tamas-nem-adott-kegyelmet-senkinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace2a762-5e52-4985-a220-22d958f15f7a.jpg","index":0,"item":"8e014992-9cbf-4437-a5a7-d601923ab84c","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_Sulyok-Tamas-nem-adott-kegyelmet-senkinek","timestamp":"2024. december. 25. 12:41","title":"Sulyok Tamás nem adott kegyelmet senkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf01f2b-df5b-470b-a8f6-4f0330c8a7ab","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? A régi kérdésre új válaszok esedékesek, mióta a mesterséges intelligencia egészen élethű barátokat és szeretőket képes szimulálni. Pszichológusokkal beszélgettünk az emberi magány gépi feloldásának kockázatairól.","shortLead":"Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? A régi kérdésre új válaszok esedékesek, mióta a mesterséges intelligencia egészen...","id":"20241225_hvg-magany-mesterseges-intelligencia-virtualis-partner-erzelmek-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bf01f2b-df5b-470b-a8f6-4f0330c8a7ab.jpg","index":0,"item":"85459fce-a571-4b09-a516-ef5ef19c6e34","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-magany-mesterseges-intelligencia-virtualis-partner-erzelmek-pszichologia","timestamp":"2024. december. 25. 15:30","title":"Pszichológusokat kérdeztünk: Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? Megcsalásnak számít-e, ha a harmadik fél egy gép? Mire (nem) jó egy virtuális társ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez, hogy a személyiségünket formáló tradíciók ne váljanak béklyóvá – hangsúlyozza Czecz Fruzsina gasztropszichológus, aki elárulja azt is, hogyan szereljük le a traktálást.","shortLead":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez...","id":"20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8.jpg","index":0,"item":"b46edc72-d643-456b-8612-4933f062e691","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","timestamp":"2024. december. 25. 19:30","title":"„Csak apád kedvéért sütöttem meg ezt is” – hogyan ne rokkanjunk bele a karácsonyba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a39cf2-9996-4905-9851-573b50d58640","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több orosz állampolgárt letartóztattak, akiket az FSZB szerint az ukrán hírszerzés szervezett be.","shortLead":"Több orosz állampolgárt letartóztattak, akiket az FSZB szerint az ukrán hírszerzés szervezett be.","id":"20241226_fszb-ukran-merenylet-terv-meghiusult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a39cf2-9996-4905-9851-573b50d58640.jpg","index":0,"item":"b7f5cd5c-8e2f-4110-8e91-f1e2e250b581","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_fszb-ukran-merenylet-terv-meghiusult","timestamp":"2024. december. 26. 11:17","title":"Az oroszok azt állítják, hogy az ukránok power banknek álcázott bombával robbantottak volna fel tisztviselőket Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]