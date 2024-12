Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Már több közvélemény-kutatásban megelőzi a Tisza Párt a Fideszt, az online térben pedig köröket ver az új ellenzéki vezető a miniszterelnökre. A kérdés már csak az, kitarthat-e a lendület a következő választásig, és a NER-gépezet nagyágyúival is felveszi-e a versenyt Magyar Péter. HVG-Ténytár.","shortLead":"Már több közvélemény-kutatásban megelőzi a Tisza Párt a Fideszt, az online térben pedig köröket ver az új ellenzéki...","id":"20241227_hvg-partpreferenciak-2024-magyar-orban-fidesz-tisza-dk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"a652f0f5-3aae-4142-8408-cb668d8337c1","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-partpreferenciak-2024-magyar-orban-fidesz-tisza-dk","timestamp":"2024. december. 27. 09:30","title":"Magyar kontra Orbán: Lassult a Tisza áradása, de így van esély rá, hogy 2026-ban megelőzze a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","shortLead":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","id":"20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563.jpg","index":0,"item":"9f0e0fb1-cb6f-4e54-bc32-a021c5ced1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","timestamp":"2024. december. 26. 10:36","title":"Legalább tíz halottja van a Gázát ért izraeli támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett tünetegyüttesre nincsen gyógymód, éppen ezért fontos a megelőző stratégiákra koncentrálni. Spanyol kutatók egy olyan élelmiszerfajtát tettek tüzetesebb vizsgálatok alá, amelynek a demenciára gyakorolt hatásával kapcsolatban korábban ellentmondó eredmények születtek.","shortLead":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett...","id":"20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee.jpg","index":0,"item":"40d4ffc6-7b7d-4555-bdbb-107ebd632c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","timestamp":"2024. december. 26. 08:03","title":"Aki tart a demenciától, annak érdemes lehet naponta diót enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","shortLead":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","id":"20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05.jpg","index":0,"item":"844fa951-fcdb-45a5-93a7-b78dbe0129bc","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","timestamp":"2024. december. 27. 14:09","title":"Palesztin merénylő ölt meg egy 83 éves izraeli nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint mi még komolyan vesszük a karácsonyt, „ellentétben Európa nyugati felével”.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint mi még komolyan vesszük a karácsonyt, „ellentétben Európa nyugati felével”.","id":"20241226_sulyok-tamas-karacsonyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f.jpg","index":0,"item":"b7e1468b-ad85-498d-a4e2-879b8826edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-karacsonyi-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 13:55","title":"Nem lesz újévkor államfői beszéd, helyette karácsonykor szónokol Sulyok Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","id":"20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4.jpg","index":0,"item":"4b4c6124-6a9a-43a3-8134-bfb28e313381","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","timestamp":"2024. december. 25. 18:47","title":"Az üzemeltetője szerint terrorcselekmény áldozata lett egy orosz teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hét sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Hét sérültje van a balesetnek.","id":"20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222.jpg","index":0,"item":"786da311-4cad-4832-9d9b-b2178237f418","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","timestamp":"2024. december. 26. 07:52","title":"Rosszul lett a taxisofőr, gyalogosok közé hajtott a híres manhattani áruház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]