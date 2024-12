Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá tette Európát, a másik oldalon pedig a rengeteg kérdőjel, hogy ezt vajon mivel lehetne alátámasztani. Elemzésünkben sorra vesszük az egyes területeket, az azokhoz kapcsolódó magyar álláspontot és a tényeket, amelyek segítenek eloszlatni a narancsszínű ködöt.","shortLead":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá...","id":"20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"f3daf00c-02fa-4a94-886d-d53662c3b869","keywords":null,"link":"/360/20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","timestamp":"2024. december. 30. 06:30","title":"A magyar kormány nem tudott túllépni a saját árnyékán – mérleget vontunk az EU-elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcc2aa1-7f7c-45fc-b84f-1c6dbf645ba8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a magyarországi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a magyarországi összefoglaló 4...","id":"20241230_2024-kronikaja-Magyarorszag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afcc2aa1-7f7c-45fc-b84f-1c6dbf645ba8.jpg","index":0,"item":"bf7a5e7e-6243-43e8-8a9b-75f3b4d27ea6","keywords":null,"link":"/360/20241230_2024-kronikaja-Magyarorszag-4-resz","timestamp":"2024. december. 30. 15:00","title":"Huzakodás a budapesti városházán, lopakodó honvédségi reform, a választási körzethatárok megbuherálása – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1911cbf4-e4be-4086-8f55-66cfade794b4","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„Franciaországban elképzelhetetlen, hogy szexuális tartalom miatt cenzúrázzanak könyveket. A Férfibőrben ajánlott olvasmány a 13–15 éveseknek mint a szexualitásba bevezető képregény” – mondta a Férfibőrben című képregénykönyv illusztrátora, Zanzim, akit meglepett, hogy Magyarországon fóliázzák a hasonló tartalmú könyveket.","shortLead":"„Franciaországban elképzelhetetlen, hogy szexuális tartalom miatt cenzúrázzanak könyveket. A Férfibőrben ajánlott...","id":"20241230_hvg-zanzim-ferfiborben-kepregeny-szexualitas-homoszexualitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1911cbf4-e4be-4086-8f55-66cfade794b4.jpg","index":0,"item":"09ebe3e9-701e-41e3-9901-2a48cb096c43","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-zanzim-ferfiborben-kepregeny-szexualitas-homoszexualitas","timestamp":"2024. december. 30. 19:30","title":"Célom, hogy elgondolkodjuk, vitázzunk ügyekről, de direkt üzenetek nélkül – interjú Zanzim francia illusztrátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk több termék esetében. A tejtermékek ára csaknem másfélszeresére nőtt január óta, a tojás még jobban drágult.","shortLead":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk...","id":"20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83.jpg","index":0,"item":"35bd6e89-0f09-4c63-867e-37cb73df1a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 12:37","title":"Elmúlt a karácsony, nem múlt el a drágulás - ez a HVG decemberi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője, Roberto Foa, a Cambridge-i Egyetem tanársegédje, illetve Rachel Kleinfeld, a Carnegie Békekutató vezető munkatársa visszafogottságot ajánl, mivel a populisták gazdasági mérlege általában siralmas.","shortLead":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője...","id":"20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460.jpg","index":0,"item":"c20c617d-4f26-4bfc-a523-9d4d9c9f10a5","keywords":null,"link":"/360/20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"New York Times-vendégkommentár: Sokat ne várjon az üzleti világ Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására, mintha a régiós átlag szerint tervezték volna. A szociális védelmi kiadások közben 12 év alatt a GDP 4,1 százalékával csökkentek.","shortLead":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására...","id":"20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1.jpg","index":0,"item":"06149aa0-caa2-4150-87b6-3f8bd6f7e39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","timestamp":"2024. december. 30. 10:04","title":"Brutálisan drága lett a magyar állam, miközben a szociális védelemre jutó kiadások óriásit zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992fdf5b-5d70-4f84-8763-06fdfc8543f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínában 2025-től szállíthat utasokat a CR450 jelzésű vonat, ami könnyebb elődjénél, és kevesebb energiát is fogyaszt annál.","shortLead":"Kínában 2025-től szállíthat utasokat a CR450 jelzésű vonat, ami könnyebb elődjénél, és kevesebb energiát is fogyaszt...","id":"20241230_kina-vilag-leggyorsabb-vonata-cr450-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992fdf5b-5d70-4f84-8763-06fdfc8543f4.jpg","index":0,"item":"e5e1deb8-7938-4144-bf30-35aace18bdde","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kina-vilag-leggyorsabb-vonata-cr450-vasut","timestamp":"2024. december. 30. 14:03","title":"Kínai lehet a világ leggyorsabb vonata, 400 km/h-val szállíthat utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","id":"20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"2f3031df-f7f5-4276-98c9-86a3adc9aced","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","timestamp":"2024. december. 31. 12:15","title":"A grúz zűrzavartól az újvidéki katasztrófán és az amszterdami antiszemita támadásokon át Aszad bukásáig – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]