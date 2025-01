Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet a Belváros, képek.","shortLead":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet...","id":"20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f.jpg","index":0,"item":"c2eab584-02da-4c68-a0d3-1d3d3a46d799","keywords":null,"link":"/elet/20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 08:34","title":"Szelfik, tűzijáték, rendőrök és tömeg: fotókon az újévet ünneplő Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","shortLead":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","id":"20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b.jpg","index":0,"item":"4cf2ccc0-2c86-445f-b7f7-15b9ec53038f","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","timestamp":"2025. január. 02. 08:04","title":"Visszavonul a közélettől a novemberben leváltott izraeli védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","shortLead":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","id":"20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"0519b808-40e5-4ed4-b38d-8da2395de0c2","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","timestamp":"2025. január. 02. 12:49","title":"Madárral ütközött a Wizz Air gépe, ezért Tenerifén rekedtek egy éjszakára a Budapestre tartó utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c8b208-666b-4046-86f3-50c35a721225","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Női 5 kilométeres utcai futásban történt csúcsdöntés.","shortLead":"Női 5 kilométeres utcai futásban történt csúcsdöntés.","id":"20241231_Vilagcsuccsal-er-veget-a-2024-es-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18c8b208-666b-4046-86f3-50c35a721225.jpg","index":0,"item":"3d4fd426-9cc3-4ff8-968a-8f8a0d225f8c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Vilagcsuccsal-er-veget-a-2024-es-ev","timestamp":"2024. december. 31. 21:50","title":"Világcsúccsal ér véget a 2024-es év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"2025-ben lett volna 104 éves.","shortLead":"2025-ben lett volna 104 éves.","id":"20250102_Keleti-Agnes-meghalt-tornasz-olimpiai-bajnok-melbourne-helsinki-holokauszt-tulelo-sportolo-nemzet-sportoloja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31.jpg","index":0,"item":"d1ba1ff1-2890-4045-9268-cf743c76fb2f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_Keleti-Agnes-meghalt-tornasz-olimpiai-bajnok-melbourne-helsinki-holokauszt-tulelo-sportolo-nemzet-sportoloja-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 08:27","title":"Meghalt Keleti Ágnes, a világ legidősebb olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó nagy lángokkal égett a bejárat előtt.","shortLead":"Az autó nagy lángokkal égett a bejárat előtt.","id":"20250101_Felrobbant-Tesla-Cybertruck-Trump-szalloda-las-vegas-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72.jpg","index":0,"item":"70297fb1-503a-44af-b412-d2803acede80","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_Felrobbant-Tesla-Cybertruck-Trump-szalloda-las-vegas-video-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 22:05","title":"Felrobbant egy Tesla Cybertruck Trump szállodája előtt, egy ember meghalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]