Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","shortLead":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","id":"20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c.jpg","index":0,"item":"962ecfe0-a0ad-4365-a386-01b0b0d18a61","keywords":null,"link":"/elet/20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","timestamp":"2025. január. 03. 17:00","title":"Elefántok falhatják fel az eladatlan karácsonyfákat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel 650 forintos dízelárral indul az év. ","shortLead":"Közel 650 forintos dízelárral indul az év. ","id":"20250103_Tovabb-dragul-a-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d12b3ce-403f-4076-bbdc-ef83f7e9dd02.jpg","index":0,"item":"3491f8d1-4d02-4a21-8a72-3c539d3d4269","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Tovabb-dragul-a-tankolas","timestamp":"2025. január. 03. 09:46","title":"Tovább drágul a tankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeab51ec-0a9b-491f-bc52-901292ba145f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem meglepő, hogy az kijelzőfejlesztésben is utazó LG nevéhez fűződik az intelligens funkciókat kínáló, elsősorban játékokhoz ajánlott megjelenítője, amelynél a rugalmas jelző szó szerint értendő. Ez a kijelző ugyanis meghajlítható.","shortLead":"Nem meglepő, hogy az kijelzőfejlesztésben is utazó LG nevéhez fűződik az intelligens funkciókat kínáló, elsősorban...","id":"20250103_ces-2025-lg-45gy990a-hajlithato-gamer-monitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeab51ec-0a9b-491f-bc52-901292ba145f.jpg","index":0,"item":"91e0d683-872e-41cc-9c76-1706edbdfdbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_ces-2025-lg-45gy990a-hajlithato-gamer-monitor","timestamp":"2025. január. 03. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: példátlan monitorral állt elő az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20940ca4-37c9-41a9-9a71-429069fb6eb4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyártók részéről már adott volt a technológia, mostantól a szabályozás is engedi.","shortLead":"A gyártók részéről már adott volt a technológia, mostantól a szabályozás is engedi.","id":"20250103_Mostantol-legalisan-lehet-LED-izzot-hasznalni-itthon-is-minden-autoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20940ca4-37c9-41a9-9a71-429069fb6eb4.jpg","index":0,"item":"7e47c388-cc86-4800-8976-85086607b253","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Mostantol-legalisan-lehet-LED-izzot-hasznalni-itthon-is-minden-autoban","timestamp":"2025. január. 03. 15:46","title":"Mostantól itthon is legálisan lehet LED-esre cserélni a régebbi autók izzóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bank által küldött sms-ből derült ki egy számlatulajdonos számára, hogy valami nagy gond van a bankkártyájával.","shortLead":"A bank által küldött sms-ből derült ki egy számlatulajdonos számára, hogy valami nagy gond van a bankkártyájával.","id":"20250103_many-kartya-olasz-etterem-fizetes-bankkartya-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9.jpg","index":0,"item":"38f23673-1bba-4239-9fd6-a963ad034cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_many-kartya-olasz-etterem-fizetes-bankkartya-csalas","timestamp":"2025. január. 03. 15:22","title":"Otthon ült Mányban, miközben a kártyájával egy olaszországi étteremben fizettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt informatikai fejlesztésre és nem előrehozott választásra megy a költségvetésben elkülönített, közel tízmilliárdos forrás. ","shortLead":"Nagyrészt informatikai fejlesztésre és nem előrehozott választásra megy a költségvetésben elkülönített, közel...","id":"20250103_nvi-informatikai-fejlesztes-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"195874f5-4e8a-42af-b6b1-b801d20435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_nvi-informatikai-fejlesztes-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 08:44","title":"Megszólalt az NVI a költségvetésben szereplő választási pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A brit professzor szerint az EU egyre kevésbé tűri az autokratákat. ","shortLead":"A brit professzor szerint az EU egyre kevésbé tűri az autokratákat. ","id":"20250104_patrick-holden-donald-trump-orban-viktor-eu-autokrata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"2d48ca8d-156e-4d19-996d-540fadec8496","keywords":null,"link":"/360/20250104_patrick-holden-donald-trump-orban-viktor-eu-autokrata","timestamp":"2025. január. 04. 09:00","title":"Patrick Holden: Nem biztos, hogy Trump segíteni fog Orbánnak az unióval való vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan nem az ő hatáskörük, de véleményük van az ügyről. ","shortLead":"Ugyan nem az ő hatáskörük, de véleményük van az ügyről. ","id":"20250102_halaszbastya-kordon-lezaras-fovarosi-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"4ea61b8b-e175-4459-93d7-959ab3006653","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_halaszbastya-kordon-lezaras-fovarosi-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 02. 21:55","title":"„Az eljárás abszurd és méltatlan” - reagált a Fővárosi Önkormányzat a Halászbástyánál felállított kordonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]