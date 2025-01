Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag nem maradt a Postán kívül magyar cég a csomagkiszállítási szegmensben – a konszolidáció éve volt 2024 magyar a piacon, több kisebb céget is bekebeleztek a tőkeerős nemzetközi szolgáltatók. A közel hatezer automata több mint 80 százaléka két nagy szereplő kezében összpontosul. ","shortLead":"Gyakorlatilag nem maradt a Postán kívül magyar cég a csomagkiszállítási szegmensben – a konszolidáció éve volt 2024...","id":"20250103_csomagautomata-csomagpont-packeta-gls-atrendezodes-konszolidacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a.jpg","index":0,"item":"731b6d6d-1228-4ab7-8e9a-5440dabf86ac","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_csomagautomata-csomagpont-packeta-gls-atrendezodes-konszolidacio-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 10:48","title":"Rohamtempóban nő a csomagautomaták száma, mégis gyakoriak a fennakadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","shortLead":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","id":"20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554.jpg","index":0,"item":"c6318eb7-e6f9-4b00-8a28-b1f830c7a972","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 03. 12:54","title":"Üllőn is meghalt egy ember a szilveszteri tűzijátékozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novemberben az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé 2,3 százalékkal meghaladta azt.","shortLead":"Novemberben az export euróban számított értéke 3,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, míg az importé...","id":"20250103_Kevesebb-magyar-termek-fogyott-a-vilagban-mig-mi-tobbet-vasaroltunk-kulfoldrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43.jpg","index":0,"item":"e1a35c61-dcea-4028-8a30-9cb59946d01d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Kevesebb-magyar-termek-fogyott-a-vilagban-mig-mi-tobbet-vasaroltunk-kulfoldrol","timestamp":"2025. január. 03. 08:35","title":"Kevesebb magyar termék fogyott a világban, míg mi többet vásároltunk külföldről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0cc92b-47d5-49b6-9ad1-2dc985b333b8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250104_Marabu-Feknyuz-Ismerjuk-a-brusszeli-trukkoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0cc92b-47d5-49b6-9ad1-2dc985b333b8.jpg","index":0,"item":"25f742e6-8858-4895-a215-e5f306168fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250104_Marabu-Feknyuz-Ismerjuk-a-brusszeli-trukkoket","timestamp":"2025. január. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ismerjük a brüsszeli trükköket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","shortLead":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","id":"20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529.jpg","index":0,"item":"e9af2408-0d3a-4e16-a7c4-d47ece4bf11b","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","timestamp":"2025. január. 03. 08:30","title":"Kicsit kevesebben dolgoznak Magyarországon, az álláskeresők jelentős része egy éve nem talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe29d5c-e245-4ce5-8795-af799838c8fb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban évente százezren lesznek rákosak alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Az Egyesült Államokban évente százezren lesznek rákosak alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250103_rak-alkoholfogyasztas-feliratokat-ital-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe29d5c-e245-4ce5-8795-af799838c8fb.jpg","index":0,"item":"faa04b2f-c324-49bd-ba25-82417072e61b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_rak-alkoholfogyasztas-feliratokat-ital-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 03. 17:35","title":"Hétféle rákot okozhat a piálás, ugyanolyan feliratokat követelnek az italokra, mint a cigarettákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e1711f-54d2-4d48-836f-aae8a638a80d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőt is riasztottak.","shortLead":"A helyszínre mentőt is riasztottak.","id":"20250104_Villamosbaleset-tortent-a-XVIII-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e1711f-54d2-4d48-836f-aae8a638a80d.jpg","index":0,"item":"e431487c-ad3e-457a-a48b-7dea51de4578","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_Villamosbaleset-tortent-a-XVIII-keruletben","timestamp":"2025. január. 04. 14:08","title":"Villamosbaleset történt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]