[{"available":true,"c_guid":"1b84a9dc-a110-47a6-b445-c215c9721ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbafutam után már vitték is vissza a kocsiszínbe, mert még van mit toldozni rajta.","shortLead":"Próbafutam után már vitték is vissza a kocsiszínbe, mert még van mit toldozni rajta.","id":"20250103_hev-hibas-felujitas-szornyu-hang-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b84a9dc-a110-47a6-b445-c215c9721ecd.jpg","index":0,"item":"c8a73309-99a0-4193-a1e2-0cb9c1064e82","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_hev-hibas-felujitas-szornyu-hang-video","timestamp":"2025. január. 03. 20:02","title":"A nagy büszkén átadott, felújított HÉV szerelvénynek olyan a hangja, mintha szét akarna esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03be15db-cd09-47e3-a80d-61f92de7f90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nick Clegg hamarosan végleg elköszön a Metától, a cég globális ügyekért felelős alelnöki pozícióját Joel Kaplan, a volt amerikai elnök, George Bush egyik beosztottja veszi majd át.","shortLead":"Nick Clegg hamarosan végleg elköszön a Metától, a cég globális ügyekért felelős alelnöki pozícióját Joel Kaplan, a volt...","id":"20250103_meta-nick-clegg-tavozas-felmondas-politika-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03be15db-cd09-47e3-a80d-61f92de7f90d.jpg","index":0,"item":"67a85c56-4e6d-47ec-8762-74e97324027a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_meta-nick-clegg-tavozas-felmondas-politika-technologia","timestamp":"2025. január. 03. 11:03","title":"Hét év után otthagyja a Metát az egyik legfontosabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a910e1-43c8-45f8-b86c-3e0461f46b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalos statisztika nincs arról, hányan lehetnek szökésben. Egy becslés szerint akár 4-500-an is. Őket az otthonokba vissza, ha három hónapig nem jönnek, már aligha fogják várni.","shortLead":"Hivatalos statisztika nincs arról, hányan lehetnek szökésben. Egy becslés szerint akár 4-500-an is. Őket az otthonokba...","id":"20250103_nepszava-gyermekvedelem-otthon-szokes-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a910e1-43c8-45f8-b86c-3e0461f46b7d.jpg","index":0,"item":"a8b7c51c-de75-4781-abf2-97f0d29d2fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_nepszava-gyermekvedelem-otthon-szokes-torveny","timestamp":"2025. január. 03. 08:09","title":"Törvényben rögzítették: három hónap szökés után a gyámhatóság új gyereket helyezhet a „tartósan távol lévő” helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával – mutat rá egy új vizsgálat.","shortLead":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával –...","id":"20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437.jpg","index":0,"item":"55465d73-6886-41e3-a2eb-91bf28f5a0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","timestamp":"2025. január. 03. 20:03","title":"1,2 milliárd mikroműanyag-részecske lehet a teája minden milliliterjében – döbbenetes eredményekre jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?","shortLead":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt...","id":"20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59.jpg","index":0,"item":"bbe4eeb3-46b5-447c-8fa3-dcd062a0cc91","keywords":null,"link":"/360/20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","timestamp":"2025. január. 03. 06:30","title":"Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vasárnap a fronttal együtt jön az erős szél is, de a havazás és az ónos eső sem kizárt.","shortLead":"Vasárnap a fronttal együtt jön az erős szél is, de a havazás és az ónos eső sem kizárt.","id":"20250103_hetvege-szel-ho-melegfront-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631.jpg","index":0,"item":"3843f5ef-6791-4596-93de-96318f50bc35","keywords":null,"link":"/elet/20250103_hetvege-szel-ho-melegfront-idojaras","timestamp":"2025. január. 03. 15:53","title":"A hétvégén még kell a jégkaparó, majd vasárnap jön egy melegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","shortLead":"Helyenként 10 fok fölött is alakulhat a hőmérséklet csütörtökön.","id":"20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56.jpg","index":0,"item":"80959ca9-7aa5-47d8-8198-034b4bbe1800","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_idojaras-elorejelzes-kod-szel-homerseklet-meteorologia","timestamp":"2025. január. 02. 05:58","title":"Lassan felszakad a köd, erős szelet kapunk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]