[{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök megpróbálták újraéleszteni, közben mentőt hívtak hozzá, de a helyszínen meghalt.","shortLead":"A rendőrök megpróbálták újraéleszteni, közben mentőt hívtak hozzá, de a helyszínen meghalt.","id":"20250105_Bilincseles-kozben-meghalt-egy-ferfi-Zagyvarekason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"1d20806e-81c5-44d5-aef5-0d1fb9c0c568","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Bilincseles-kozben-meghalt-egy-ferfi-Zagyvarekason","timestamp":"2025. január. 05. 16:52","title":"Bilincselés közben meghalt egy férfi Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz kormányfő Donald Trumpot floridai birtokán. Szóba került köztük az ukrajnai háború, a Közel-Kelet és gazdasági témák is.","shortLead":"Nem sokkal a beiktatása előtt, és nem sokkal Orbán Viktor hasonló látogatása után kereste fel Giorgia Meloni olasz...","id":"20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152cc641-c377-4f79-8118-fa335d9f727c.jpg","index":0,"item":"1d3858a1-0b78-4787-b977-5514d1e48c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Orban-utan-Meloni-is-Floridaba-ment-Trumphoz-aki-fantasztikus-nonek-nevezte-az-olasz-miniszterelnokot","timestamp":"2025. január. 05. 09:36","title":"Meloni is Floridába ment Trumphoz, aki “fantasztikus nőnek” nevezte az olasz miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","shortLead":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","id":"20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7.jpg","index":0,"item":"1188ddd7-b9f2-4924-bbc6-13407d30ebc1","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","timestamp":"2025. január. 05. 10:45","title":"Változást hozhat a skizofrénia kezelésében, amire most rájöttek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini központi pályaudvaron keresztül lép majd be Rómába, ahol már eddig is magas volt a biztonsági készültség.","shortLead":"A következő egy évben a jubileumi szentévre érkező, több mint harmincmillióra becsült zarándoktömeg egy része a Termini...","id":"20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975574fa-7261-4d8d-ab43-dfc461c6ab7b.jpg","index":0,"item":"1eabc76e-8604-4866-8c6b-97f520b867f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Roma-belvarosaban-rendkivuli-voros-zonat-vezetnek-be","timestamp":"2025. január. 05. 12:59","title":"Róma belvárosában vörös zónát vezetnek be, ami tiltott terület lesz a veszélyes személyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság 20...","id":"20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58286161-f3d6-45f9-b683-3413850fbf17.jpg","index":0,"item":"c6ab2f52-9bde-45b4-b4d4-2b8958105550","keywords":null,"link":"/sport/20250105_liverpool-manchester-united-angol-bajnoki-merkozes-harry-maguire","timestamp":"2025. január. 05. 20:24","title":"Döntetlen lett a Liverpool - Manchester United rangadó, óriási ziccert hibázott az utolsó pillanatban Maguire – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74853b-d52a-4196-9f5b-0b1dc0f4d0bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A birkózás a következő amerikai kormányzattal próbára teszi Varsót, amely Budapestet váltja az EU soros elnökségében.","shortLead":"A birkózás a következő amerikai kormányzattal próbára teszi Varsót, amely Budapestet váltja az EU soros elnökségében.","id":"20250105_Financial-Times-Trump-Orban-Magyarorszag-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc74853b-d52a-4196-9f5b-0b1dc0f4d0bf.jpg","index":0,"item":"81ac4404-c2b1-4289-9a8b-dda8f63c0309","keywords":null,"link":"/360/20250105_Financial-Times-Trump-Orban-Magyarorszag-Lengyelorszag","timestamp":"2025. január. 05. 09:15","title":"Financial Times: Trump árnyéka vetül Magyarországra és Lengyelországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a680e-8d07-48db-b7fc-b31beffe09dd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Genesis GV60 műszerfalát egy hatalmas méretű, 27 colos képátlójú kijelző uralja.","shortLead":"A felfrissített Genesis GV60 műszerfalát egy hatalmas méretű, 27 colos képátlójú kijelző uralja.","id":"20250106_megujult-a-hyundai-premium-villanyautoja-genesis-gv60","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d2a680e-8d07-48db-b7fc-b31beffe09dd.jpg","index":0,"item":"d3962ed6-a1eb-48c3-af6c-69f9b55ce347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_megujult-a-hyundai-premium-villanyautoja-genesis-gv60","timestamp":"2025. január. 06. 07:59","title":"Megújult a Hyundai prémium villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni azonban, hogy az akciót a szabadságán elkövető ellenzéki aktivista hogyan gátolta az utasok kiszolgálását politikai érdekből.","shortLead":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni...","id":"20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"e92d6ef1-710c-4535-b1d5-bbe5168825b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","timestamp":"2025. január. 05. 13:59","title":"Lázár azt állítja, ő nem akarta kirúgatni a batidai kastélynál akciózó kutyapártos MÁV-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]