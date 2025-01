Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni azonban, hogy az akciót a szabadságán elkövető ellenzéki aktivista hogyan gátolta az utasok kiszolgálását politikai érdekből.","shortLead":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni...","id":"20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"e92d6ef1-710c-4535-b1d5-bbe5168825b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","timestamp":"2025. január. 05. 13:59","title":"Lázár azt állítja, ő nem akarta kirúgatni a batidai kastélynál akciózó kutyapártos MÁV-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen megmutatja, hogy az adott nő endometriózistól szenved-e.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan vérvizsgálati eljárást fejlesztettek ki, ami invazív beavatkozás nélkül is egyértelműen...","id":"20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce53b26-fd2e-4a41-b7ed-3127fd95b233.jpg","index":0,"item":"4b534816-e5ff-4d07-b545-b288d840b118","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_endometriozis-diagnosztizalasa-verbol-vervetel-vervizsgalat","timestamp":"2025. január. 06. 20:03","title":"Éveket spórolhat egy új vérvizsgálat, ami képes diagnosztizálni az endometriózist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak. Krishna Kumar Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot, és ebben Gattyán György az üzlettársa.","shortLead":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak...","id":"20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"0d64abc9-8df1-4a24-acfc-9fe4f28a69f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","timestamp":"2025. január. 05. 10:32","title":"Gattyán-üzlettárs ájurvédikus gyógyító kísérte el Orbán Viktort Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is vannak. Azonban e megváltozott információbefogadás az agyra is hatással lehet.","shortLead":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is...","id":"20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1.jpg","index":0,"item":"170b4558-f990-427b-908a-9df03efadb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","timestamp":"2025. január. 05. 10:03","title":"Alaposan megváltozik annak az agya, aki sokat (vagy keveset) olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","shortLead":"Olyan sokan használják a méregdrága ChatGPT Prót, hogy még így sem termel nyereséget az OpenAI számára.","id":"20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50ad5c7-06f1-4c3b-8237-0358f3cbb2cc.jpg","index":0,"item":"0e2c9cdb-c371-4c66-aaf3-f45db4c6e2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_openai-chatgpt-pro-elofizetes-veszteseg-hasznalat-mesterseges-intelligencia-sam-altman","timestamp":"2025. január. 06. 14:03","title":"Havi 80 000 forint a ChatGPT legdrágább csomagja, de Sam Altman szerint ez túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ünnepek alatt csaknem 1600-an voltak a budapesti szociális ellátóhelyeken.","shortLead":"Az ünnepek alatt csaknem 1600-an voltak a budapesti szociális ellátóhelyeken.","id":"20250106_ejjeli-melegedo-eletmento-Jozsefvaros-Ujbuda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c.jpg","index":0,"item":"7f141070-6eca-44a5-91ee-4b24f725036c","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_ejjeli-melegedo-eletmento-Jozsefvaros-Ujbuda","timestamp":"2025. január. 06. 17:48","title":"Új éjjeli melegedő és életmentő pont nyílt Józsefvárosban és Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fotó került elő az Indiában tartózkodó miniszterelnökről. ","shortLead":"Újabb fotó került elő az Indiában tartózkodó miniszterelnökről. ","id":"20250106_orban-viktor-india-utazas-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"6f32b87d-0c72-4cb5-8a88-24f1ac233bb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_orban-viktor-india-utazas-foto","timestamp":"2025. január. 06. 05:47","title":"Mintás ingében, tuktuk-sofőrökkel pózolt Orbán Viktor Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A német kancellár a Stern hetilapnak adott interjúban válaszolt az X tulajdonosának támadásaira.","shortLead":"A német kancellár a Stern hetilapnak adott interjúban válaszolt az X tulajdonosának támadásaira.","id":"20250105_Olaf-Scholz-kiosztotta-Elon-Muskot-Ne-etesd-a-trollt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"c688e238-2807-4b6f-853f-d0eb828eaaee","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Olaf-Scholz-kiosztotta-Elon-Muskot-Ne-etesd-a-trollt","timestamp":"2025. január. 05. 09:08","title":"\"Ne etesd a trollt!\" - Olaf Scholz kiosztotta Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]