Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f.jpg","index":0,"item":"871dbf0e-e20d-4a5f-bb13-4eb58b2a405b","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 06. 16:00","title":"„Ez az a szellemes és komolyan vett vígjáték, amelyre minden évad vár”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f359a7-3ef8-471a-9bbc-06e8a18a7eee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Most sem sok kínai cég dolgozik a Panasonic beszállítói láncában, de azt a keveset is megpróbálják leépíteni.","shortLead":"Most sem sok kínai cég dolgozik a Panasonic beszállítói láncában, de azt a keveset is megpróbálják leépíteni.","id":"20250107_Trump-vam-Panasonic-kinai-beszallito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3f359a7-3ef8-471a-9bbc-06e8a18a7eee.jpg","index":0,"item":"45b1d870-76c4-4cb2-98ef-8ce2a8871969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Trump-vam-Panasonic-kinai-beszallito","timestamp":"2025. január. 07. 11:42","title":"Trump vámjai miatt kirúgja a Panasonic a kínai beszállítóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy indiai származású, Magyarországon élő ájurvédikus gyógyító oldalán tűnt fel az indiai Kerala államban, akiről azt mondja, ismeri, de azt már nem árulja el, honnan. Orbán azt is mondta: nem egészségügyi kezelés miatt utazott ki. Nem messze onnan, ahol a miniszterelnök nyaral, van egy ájurvédikus klinika, ahova az indiai ismerőse Magyarországról közvetít betegeket kezelésre. Felhívtuk a klinikát, és beszéltünk valakivel, akit a gyógyító oda közvetített volna kezelésre. ","shortLead":"Orbán Viktor egy indiai származású, Magyarországon élő ájurvédikus gyógyító oldalán tűnt fel az indiai Kerala államban...","id":"20250107_India-kezeles-Orban-ajurveda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01.jpg","index":0,"item":"114ad09a-bae4-43b5-bdec-0b977a41b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_India-kezeles-Orban-ajurveda-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 14:32","title":"„Azt mondta, el kellene mennem Indiába” – Orbán ájurvédikus gyógyító ismerőse Keralába közvetít ki magyar betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem adtak számlát és 1622 liter igazolatlan eredetű alkohol is hevert náluk. ","shortLead":"Nem adtak számlát és 1622 liter igazolatlan eredetű alkohol is hevert náluk. ","id":"20250106_Facebook-NAV-palinka-szeszfozde-lebuktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e.jpg","index":0,"item":"2de7f2a4-33d8-46d3-bfb7-2ade26b1b7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Facebook-NAV-palinka-szeszfozde-lebuktatas","timestamp":"2025. január. 06. 15:16","title":"Illegális szeszfőzdére csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül: a kormány ezzel kapcsolatos tevékenységét „a botránykerülő lázas semmittevés fogja jellemezni”.","shortLead":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül...","id":"20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db.jpg","index":0,"item":"23c5a3e4-2241-49cb-9742-fbcd2ffe7371","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","timestamp":"2025. január. 06. 07:32","title":"Kincses Gyula: Fontolóra kellene venni, hogy a közegészségügyben megvásárolhatóvá tegyék a szabad orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","shortLead":"X. Frigyes döntése még a történészeket is meglepte. ","id":"20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a9413d-afdb-4332-a71e-817d60518db4.jpg","index":0,"item":"5858b7dd-483a-4548-956c-0b1dc1f9776f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Dan-kiraly-cimer-Trump-Gronland-USA","timestamp":"2025. január. 06. 17:59","title":"A dán király címert változtatott, miután Trump belengette, hogy Amerikának kell Grönland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","id":"20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b.jpg","index":0,"item":"81dde096-ed99-43bb-afe3-894a38c2a90a","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","timestamp":"2025. január. 07. 13:16","title":"Meghalt Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]