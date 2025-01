Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria legérdekesebb darabja egy különleges mikrohullámú sütő, ami egyben a konyha szórakoztató-központja is.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria...","id":"20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc.jpg","index":0,"item":"dc60d301-53b5-421d-a0ca-ede4ce926bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","timestamp":"2025. január. 09. 07:02","title":"Ilyen mikró eddig nem létezett: debütált az LG új készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók által fejlesztett speciális mikroszkóp segítségével. A felfedezés új távlatokat nyithat az időskori és neurológiai betegségek kezelésében.","shortLead":"Az emberi hajszálnál százszor vékonyabb struktúrákban sikerült megfigyelni az emlékek megszületését egy magyar kutatók...","id":"20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13ca190-4114-4d5a-9884-7d7b72d42aa4.jpg","index":0,"item":"87066b88-21be-4b92-b44d-791f284d3b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_memoriazavarok-kezelese-felfedezes-neurologiai-betegsegek-hun-ren","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Áttörés jöhet a memóriazavarok kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9fa6b8-cd49-47ec-8b87-656a6f2a0cb0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány véget vet az eddigi közterületi reklámszigorításnak, egy új kormányrendelet szerint hirdetni gyakorlatilag bármin lehet.","shortLead":"A kormány véget vet az eddigi közterületi reklámszigorításnak, egy új kormányrendelet szerint hirdetni gyakorlatilag...","id":"20250109_kormany-hirdetesek-reklamhordozok-kozterulet-maganterulet-utcakep-meszaros-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9fa6b8-cd49-47ec-8b87-656a6f2a0cb0.jpg","index":0,"item":"9f2e6852-0d69-4180-9648-851b2ecfefd6","keywords":null,"link":"/360/20250109_kormany-hirdetesek-reklamhordozok-kozterulet-maganterulet-utcakep-meszaros-garancsi","timestamp":"2025. január. 09. 10:10","title":"Az ott a kormányzati reklám helye: még több felületről onthatják ránk a hirdetéseket Mészáros és Garancsi cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket veszítjük el a kevés mozgás következtében, és miként befolyásolja a mentális állapotunk a mozgásszervi problémáinkat? Mi az az exercise snack, és miért kellene úgy, mint egy falat kenyér? Miért tévedés, hogy az úszás a gerincbetegek Szent Grálja, és hogyan kellene jól mozognunk? Ádám Judit gyógytornásztól és Almásy Csilla gyógytornász-fizioterapeutától szinte mindent megtudtunk a gerinc egészségmegőrzéséről, amit csak lehet.","shortLead":"204 ország között Magyarország jár az élen a derékproblémák terén. Hogyan jutottunk idáig? Milyen képességeinket...","id":"20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b426fb89-a2e9-48f0-a2e0-cdf7ea501aa0.jpg","index":0,"item":"212d05fb-fba9-4888-b6e8-e6e2e4273e5a","keywords":null,"link":"/360/20250110_Gerinc-betegseg-gyogyulas-mozgas-sport-gyogytorna-Almasy-Csilla-Adam-Judit","timestamp":"2025. január. 10. 15:00","title":"„Nem az az érdekes, hogyan ülsz, hanem hogy tíz-húsz percenként mozdulj meg” – minden, amit megtehetünk a gerincünk egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"Nina Horaczek","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-nina-horaczek-ausztria-herbert-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"6a36db96-5114-465d-b67c-fd505c9fddc8","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-nina-horaczek-ausztria-herbert-kickl","timestamp":"2025. január. 09. 13:30","title":"Nina Horaczek: Ha a fasizmus visszatér Ausztriába, nem fog bemutatkozni, hogy helló, én vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","shortLead":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","id":"20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"1ac82f03-99f2-4e8c-b18f-06a4e7768a5b","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","timestamp":"2025. január. 09. 05:50","title":"Próbálták tagadni, de valóban új médiaportfóliót épít a kormány ideológiai agytrösztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]